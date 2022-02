O projektach z gwiazdką z Grynasz Studio

Projektując meble dedykowane do łazienek mamy już na starcie sporo ograniczeń i wymogów. To są takie projekty z gwiazdką, wymagające od nas dużej wiedzy, projektowej empatii, elastyczności i rozeznania w ofercie – o projektowaniu mebli łazienkowych i współpracy z marką Devo opowiadają Marta Niemywska-Grynasz oraz Dawid Grynasz, założyciele Grynasz Studio.

Jak zaczęła się Wasza współpraca z firmą Devo i jak obecnie przebiega?

Marta Niemywska-Grynasz: Firmę DEVO poznaliśmy w 2018 r. dzięki Stowarzyszeniu Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur i jego prezesce Małgorzacie Adamus, która zaprosiła nas do programu „Granty na Dizajn” łączącego projektantów i firmy. Był to pilotażowy program PARP’u, mający za zadanie promocję i popularyzację współpracy „marka-projektant”, wśród firm niekorzystających do tej pory z usług projektantów. Przez prawie dwa lata wybrane do programu firmy, we współpracy z doświadczonymi studiami projektowymi oraz pod opieką menadżerów designu ze Stowarzyszenia Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, przechodziły kompleksowy proces wdrożenia nowego produktu. Dokonywane były liczne analizy m.in. oferty i procesów produkcyjnych firmy, obserwacja trendów, rozpoznanie potrzeb klientów. Przeprowadzane warsztaty kreatywne, budowany brief, który następnie realizowany był w kolejnych etap prac projektowych. Całość programu zakończona została wdrożeniem i premierą produktu na tragach w Paryżu na Maison Object. Nadrzędną misją programu „Granty na Dizajn” była pomoc firmom w wypracowaniu dobrych praktyk biznesowo -projektowych oraz pokazanie właścicielom firm, wcześniej niekorzystających z usług projektanta, jakie wartości może wnieść taka współpraca w rozwój marki, jej portfolio, oraz co najważniejsze konkurencyjność na rynku. To z tego okresu pochodzą dwa pierwsze projekty dla Devo: Mood i Oval.

Dawid Grynasz: Zapytaliśmy kiedyś Małgorzatę Adamus, jakim kluczem kierowała się w momencie przydzielania współpracujących z nią projektantów do firm. Przyznała, że w przypadku Devo i Grynasz Studio obok wiedzy o kierunku w jakim klient chciał się rozwijać, miała przeczucie, że będzie się nam dobrze współpracowało i miała rację. Po zakończonym projekcie „Granty na Dizajn” zaprojektowaliśmy dla Devo kolejnych osiem kolekcji, gdzie w zakres prac projektowych weszły zarówno nowe, rozbudowane modułowe linie, składające się z wielu brył i dodatków, jak i modernizacje istniejących już zestawów, wzbogacone o nowe akcesoria, kolory i funkcje.

Co pandemia zmieniła w Waszej codziennej oraz współpracy z producentami?

Dawid Grynasz: Jeden z bardziej intensywnych etapów naszej współpracy z Devo przypadł akurat na pierwszy lockdown wiosną 2020. Był to czas, kiedy prezentowaliśmy koncepcje kilku nowych projektów. Uczyliśmy się wzajemnie współpracy zdalnej, opartej na prezentacjach i omawianiu koncepcji na Zoomie. Próbki materiałów, czy też elementy prototypowe przesyłaliśmy do siebie kurierem. Po tym okresie największych obostrzeń, kiedy już możliwa była jazda do fabryk, powróciliśmy do bardziej bezpośredniego kontaktu i wizyt.