Od swojego zespołu nie tylko oczekuje doświadczenia i wiedzy, ale też lekkiej dozy szaleństwa

Zarządza sześćdziesięcioosobowym zespołem, który zbudował od podstaw, dba o to, aby tworzyć piękne i harmonijne przestrzenie. Po pracy bierze udział w biegach z przeszkodami lub udaje się w podróże do Azji. Prezes Decoroom, Adam Budzyński o swoich pierwszych krokach w branży, najważniejszych doświadczeniach i projekcie własnego mieszkania.

Jak rozpoczęła się pana przygoda z architekturą wnętrz?

Adam Budzyński: Moja przygoda z architekturą rozpoczęła się od pracy na stanowisku koordynatora zmian lokatorskich inwestycji na warszawskich Bielanach. Wspólnie z klientami przeprojektowałem wtedy ponad 100 mieszkań. Towarzyszyły temu godzinne rozmowy ze specjalistami z wielu branż, którzy wówczas pracowali przy tej inwestycji. Wiedza, którą od nich nabyłem z pewnością zaprocentowała w przyszłości. Następnie trafiłem do firmy deweloperskiej Gethouse Deweloper (obecnie Golub Gethouse), gdzie miałem zajmować się analizą ofert wykończenia pod klucz i zbudować nowy dział wewnątrz spółki. Pomysł, który powstał wtedy w mojej głowie został z przychylnością zaakceptowany przez zarząd dewelopera.

Czy to był początek pracowni Decoroom?

Tak, mając 27 lat zostałem członkiem zarządu w firmie Decoroom. Budowałem ją od podstaw - na początku pracowałem zupełnie sam. Dopiero po paru miesiącach zaczęliśmy zatrudniać pierwsze osoby. Po 5 latach działalności było nas już 10-cioro, a teraz, po 11 latach tworzymy zespół składający się z 60 osób i kilkudziesięciu wykonawców. Te lata wspominam jako bardzo intensywny czas: ciężka praca, nieustanna nauka na żywym organizmie, nowe rekrutacje, ciągłe dopracowywanie detali, strategii i procedur, zdobywanie nowych kontaktów. No i przede wszystkim stworzenie zespołu złożonego z wyjątkowych ludzi, którzy pracują z nami od wielu lat.

Wcześniej członek zarządu, teraz prezes pracowni. Z jakimi obowiązkami wiąże się taka zmiana?

Zmiana stanowiska wiąże się przede wszystkim z myśleniem o firmie w dłuższej perspektywie, ciągłym jej doskonaleniu. Nieodłącznym elementem tego awansu jest również większa odpowiedzialność za swój zespół…Przekazałem część obowiązków i decyzyjności moim kierownikom, którzy wraz z biegiem lat, zdobyli duże doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu swoimi działami.

Z jakimi wyzwaniami musi mierzyć się na co dzień prezes tak dużej pracowni architektury wnętrz?

Przede wszystkim wielozadaniowość oraz szybkość podejmowania decyzji, współpraca ze specjalistami poszczególnych branż i zaufanie im. To największe wyzwania z jakimi się mierzę. Drzwi do mojego pokoju są zawsze otwarte. Mój zespół w każdej chwili może wejść i skonsultować ważne tematy. Krótka ścieżka decyzyjna oraz próba przewidywania skutków, jakie wiążą się z każdą decyzją to moim zdaniem klucz do sukcesu, ale również ogromne wyzwanie w codziennej pracy.