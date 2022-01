Odchodząc od stereotypów. O gabinetach dentystycznych jak kawiarniach z Wiolettą Januszczyk, Medicover Stomatologia

Koncept Medicover Stomatologia o nazwie "Rytuał Uśmiechu" przyjął się w Polsce na dobre. Tylko w dwa lata sieć podwoiła liczbę foteli dentystycznych. I jak zapowiada - to dopiero początek. Z Wiolettą Januszczyk, dyrektor zarządzającą marki, porozmawialiśmy o tym, jak zrodził się wywrotowy pomysł gabinetów stomatologicznych, w których nie odczuwamy stresu, a... spokój.

Jak zrodził się pomysł stworzenia Medicover Stomatologia wraz z Rytuałem Uśmiechu? Potrzebę wygenerowania takiego miejsca wskazały badania rynku czy Państwa intuicja?

Wioletta Januszczyk: Od lat z uwagą śledzimy to, jak kształtuje się rynek stomatologiczny w Polsce. Szukając jednak kierunku dla swojego rozwoju, nie chcieliśmy powielać schematów, będąc świadomi tego, jak wiele jest w nich niedoskonałości. Zależało nam na stworzeniu konceptu centrum stomatologicznego, który będzie w pełni autorski, pionierski i unikalny, ale także daleki od szablonów, jakie już są znane na rynku. Dlatego też zamiast szukać inspiracji w już istniejących w Polsce i na świecie klinikach, poszukaliśmy ich w branżach dalekich od stomatologii, zbierając z nieoczywistych rynków najlepsze praktyki i adaptując je na swoje potrzeby. Ta chęć pójścia pod prąd, ale także szukania zaskakujących rozwiązań zapewniających pacjentowi komfort, stała się fundamentem „Rytuału Uśmiechu” – formatu, który nie przypomina żadnego innego, jaki dziś można znaleźć na polskim rynku dentystycznym. Mówiąc wprost – zerwaliśmy ze schematem.

Pacjenci, którzy leczą się w naszych nowych centrach nie bez powodu mówią, że te przypominają im modne kawiarnie czy hotelowe lobby. Inspiracją dla tych przestrzeni były bowiem te wnętrza. Zresztą z rynku hotelowego zaczerpnęliśmy znacznie więcej niż tylko design. Wysoki standard obsługi pacjenta, sposób w jaki chcemy rozwijać relacje z pacjentami, czy w końcu customer experience oparliśmy na doświadczeniach pięciogwiazdkowych hoteli, adaptując na nasze potrzeby to, co najbardziej wartościowe. Tego jeszcze nikt nie zrobił na rynku prywatnych usług stomatologicznych, a zwłaszcza na tak dużą skalę. Ale podstawą naszego konceptu było nie tylko poszukiwanie nowości.

Przyglądając się rynkowi zauważyliśmy, że wciąż nie potrafił on w pełni, holistycznie i empatycznie odnieść się do potrzeb pacjentów, którzy w dużej mierze nadal traktują wizytę u dentysty jak zło konieczne, a nie jak coś co wiąże się z przyjemnością, troską o swoje zdrowie czy wellbeingiem. Tworząc piękne centra, z przytulnymi wnętrzami oraz z wyróżniającą się obsługą pacjenta i wyjątkowym customer experience nastawionym na budowanie pozytywnych doświadczeń, staramy się przełamać to stereotypowe myślenie o leczeniu, pokazując, że może ono wyglądać inaczej.

Jakie lokalizacje są dla Państwa atrakcyjne?