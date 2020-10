Odile Decq: Architektura potrafi naprawdę zmienić świat

Nie można powiedzieć, żeby francuska architekt Odile Decq miała skromne ambicje. Jej projekty charakteryzujące się często zagięciami płaszczyzn i rozczłonkowaniem brył są zawsze uderzająco niekonwencjonalne. Założona przez nią w Paryżu uczelnia Confluence Institute for Innovation and Creative Strategies in Architecture kwestionuje konwencjonalne metody nauki architektury. Wygłaszając kilka lat temu wykład na uniwersytecie Harvard, Odile Decq stwierdziła, że jej celem jest przywrócenie architekturze statusu podstawowej ludzkiej aktywności. Niewielu architektów snuje dziś tak ambitne plany, a już na pewno nie mówi o tym głośno.

Co wyróżnia twoją szkołę na tle innych?

Odile Decq: W Academie des Beaux-Arts uczy się, że architektura jest matką wszystkich sztuk, ale moim zdaniem jest czymś więcej. To sztuka, która wykracza poza projektowanie obiektów, zahaczając o socjologię, politykę, geografię, ekonomię, prawo itd. Jako architekci mamy do czynienia z tymi wszystkim dyscyplinami przy okazji każdego nowego projektu.

Musimy wiedzieć dokładnie w jakich warunkach przyjdzie nam pracować. Łączymy ze sobą dyscypliny, o których wspomniałam, aby poradzić sobie ze związanymi z projektem wyzwaniami. Z takiej syntezy rodzi się idea, pomysł który jest właściwym projektem. Ta idea to więcej niż sam budynek, ponieważ obejmuje każdy poziom projektu: od najdrobniejszych szczegółów do otaczającej miejskiej przestrzeni. Dlatego właśnie uważam architekturę za dyscyplinę szczególną. Może pomóc firmie w reorganizacji lub usprawnić funkcjonowanie miasta. Architektura potrafi naprawdę zmienić świat.

Niektórzy twierdzą, że architekci nie odgrywają już tak dużej roli w procesie powstawania budynku. Co mogą zrobić, aby odzyskać dawną pozycję?

Odile Decq: Odzyskanie dawnej pozycji to kwestia władzy. Z mojego punktu widzenia nie jest to sprawa najważniejsza. Zamiast zdobywać władzę należy wypracować pewne nastawienie. Chodzi o to, aby wiedzieć kim się jest i jak można sobie poradzić w danych warunkach. Aby to osiągnąć, należy znaleźć swoje miejsce w świecie. Można powiedzieć, że nasza filozofia nawiązuje do ideałów lat siedemdziesiątych. W mojej szkole każdy student powinien poznać samego siebie i określić swoją rolę.

Czy możesz rozwinąć tę myśl? Czym twoja uczelnia różni się od innych szkół architektonicznych?

Odile Decq: Po pierwsze nie prowadzimy zajęć, przynajmniej nie w tradycyjnym sensie. W dzisiejszych czasach wykładowca nie patrzy już studentom w twarz, ponieważ widzi tylko czubek ich głowy. Studenci nieustannie patrzą w swoje smartfony, szukając pomysłów lub weryfikując w internecie to, co słyszą. Po co zatem powtarzać im ex cathedra rzeczy, które i tak mogą przeczytać w telefonie? Studenci uczą się sami, używając telefonów i laptopów. Zadanie nauczyciela polega raczej na tym, aby pomóc im odnaleźć ich własną drogę i nauczyć krytycznego podejścia do siebie. Wymaga to bardzo osobistego podejścia. Nie uczymy grupy, ale indywidualne osoby. Poza tym studenci nabywają wiedzę poprzez działanie. Kiedy tylko mają okazję coś zbudować, nieważne jakiego rozmiaru jest to projekt, zabierają się do pracy z pasją i dowiadują się w ten sposób więcej niż podczas tradycyjnie prowadzonych zajęć. Mogą coś stworzyć, używając własnych rąk, a my to omawiamy. Moją uczelnię można chyba nazwać architektoniczną szkołą Montessori.