Odporne środowisko pracy, czyli jakie?

Pandemia sprawiła, że przestaliśmy pracować w biurze, a zaczęliśmy w domu. Nowe sposoby działania, staną się powszechnie wykorzystywanym modelem pracy. Eksperci z Forbis Group twierdzą, że zapoczątkowana została transformacja w organizacjach. Jak przekształcić środowisko pracy, by było bezpieczne dla pracowników i stało się strategicznym zasobem wspierającym transformację organizacji?

- Odporne środowisko pracy to takie, które jest przygotowane na każdy scenariusz. Trudno przewidzieć epidemiologom, co będzie się działo w najbliższych miesiącach czy latach. Dlatego tak ważne jest, aby być gotowym na każdy scenariusz. Nasza koncepcja odpornego, rozproszonego środowiska pracy odpowiada na różne scenariusze. Zakładamy, że podstawą środowiska pracy w erze post-covid jest bezpieczeństwo techniczne - podkreśla Karolina Dudek, Workplace Strategy Director Forbis Group. - To, co się wydarzyło, pomaga nam zrozumieć, jak technologia budynku wpływa na nasze samopoczucie, zdrowie, a także jak może zahamować ewentualne zagrożenie - dodaje Andrzej Grabowski, Chief Operational Officer Forbis Group.

Aby, pracownicy chcieli wrócić do biura, muszą czuć się w nim bezpiecznie. - Trzeba przemyśleć, jak zmienić aranżację przestrzeni biurowych, i jak stworzyć środowisko pracy wspierające nową różnorodność, która zaczyna się tworzyć. Z jednej strony, mamy pracowników, którzy wrócą do biura, będą "stacjonarni" w tym starym stylu, a z drugiej strony pracowników pracujących trochę offline, a trochę online. Biura muszą się przygotować na stworzenie miejsca, które będzie wspierało nowe style pracy, tak aby móc też podnieść efektywność pracy - przekonuje Karolina Dudek.