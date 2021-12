Patricia Urquiola o biurze 2.0.

Patricia Urquiola to słynna i ceniona hiszpańska projektantka i architektka, mająca na swoim koncie współprace z największymi światowymi markami. Od lat związana jest także z amerykańskim gigantem w dziedzinie produkcji mebli biurowych, marką Haworth. Na podstawie obserwacji rynku i doświadczeń w branży projektowania przestrzeni biurowych opowiada jakie będzie biuro 2.0.

Znakiem rozpoznawczym Hiszpanki są lekkie, zabawne i poetyckie, a zarazem praktyczne i funkcjonalne projekty. Studio Urquiola zaprojektowało wyjątkową przestrzeń - showroom Haworth Chicago. To tu kreuje się nowe przestrzenie z uwzględnieniem zmieniających się nawyków pracy w środowisku biurowym. Stała współpraca designerki z marką Haworth, skutkuje ogromnym zakresem praktycznej wiedzy w temacie projektowania przestrzeni biurowych.

Z nami Patricia Urquiola podzieliła się obserwacjami na temat popandemicznych zmian w biurowej rzeczywistości i refleksjami o tym, czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości.

Temat zrównoważonego rozwoju i ekologii odgrywa coraz większą rolę w projektowaniu. Wiele rozwiązań debiutuje w przestrzeniach biurowych. Co jest dla Ciebie najciekawsze w tym obszarze i co jeszcze można zmienić, aby wzmocnić ten trend?

Patricia Urquiola: Naprawdę wierzę, że inteligentne powierzchnie i tkaniny pomogą nam mocniej zintegrować się z otaczającym nas środowiskiem. Mam tu na myśli, np. bio inteligentne zasłony, które potrafią oczyścić powietrze i sprawić, że przestrzeń, w której funkcjonujemy będzie zdrowsza i bezpieczniejsza. Rola użytych w projektach materiałów jest nie do przecenienia! Staną się coraz ważniejsze dla naszych miejsc pracy nie tylko dlatego, że gwarantują wysokie standardy sanitarne. Będą odgrywać kluczową rolę w ponownym połączeniu i przekształcaniu firm w przyjazną do pracy przestrzeń. Biura będą projektowane tak, by przypominały przytulne domowe przestrzenie.

Widoczny jest trend związany z wielofunkcyjnością mebli – zacierają się granice między domem a biurem, salonem i meblami ogrodowymi. Coraz większe znaczenie ma praca zdalna i hybrydowa. Jak to wpływa na design i funkcjonalność mebli biurowych?

Patricia Urquiola: Na pewno będziemy coraz bardziej skłaniać się ku projektom ułatwiającym życie codzienne. Takim, które będą dostosowywały się do różnych potrzeb domowników. Ten trend będzie szczególnie zauważalny w przestrzeniach biurowych. Wyobrażam sobie meble o różnym przeznaczeniu, zaprojektowane z myślą o nieustannie zmieniających się przestrzeniach do pracy.

Przy projektowaniu biur coraz częściej sięga się po wiedzę interdyscyplinarną – choćby z zakresu socjologii i psychologii. Ciekawym i całkiem nowym trendem jest także neuronauka dla architektury. Jakie obszary wokół designu lubisz wykorzystywać w swojej pracy, co jest dla Ciebie najbardziej interesujące?

Patricia Urquiola: Teraz mamy idealny moment, aby wdrożyć rozwiązania, o których do tej pory jedynie teoretyzowaliśmy. Zastosować multidyscyplinarne podejście do projektowanych obiektów, przestrzeni, a nawet miast! Wykorzystywać do tego biologię, która może wnieść, i wnosi, w projektowanie bardzo dużo, a zwłaszcza przyczynia się do rozwoju nowych materiałów. Biomateriały to nasza przyszłość.