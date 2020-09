Piotr Kalinowski: hotele nie mogą terroryzować gościa informacjami i obostrzeniami

Czy pandemia koronawirusa zrewolucjonizuje sposób, w jaki projektujemy przestrzenie hotelowe? – Zmiana odbędzie się bardziej na obszarze technologii, które będą wspomagały funkcjonowanie hotelu – prognozował na Property Forum Piotr Kalinowski, CEO, MIXD.

– Widzimy po projektach, które obecnie są realizowane, że inwestorzy kładą nacisk na elementy, które już były i one są bardzo ważne dla gościa. Hotele – naszym zdaniem – nie zmieniają w swoim projektowaniu zbyt wiele, jeżeli chodzi o design. Widzimy pewne trendy, jeżli chodzi o projektowanie pokoi lub też projektowanie lobby. Te trendy pokazują, że niekoniecznie ta zmiana będzie rewolucjonizowała projektowanie hoteli. Myślę, że odbędzie się ona bardziej w obszarze technologii, które będą wspomagały funkcjonowanie hotelu, tak żeby wyeliminować zagrożenia takie jak wirusy i bakterie na powierzchniach, funkcjonowanie powietrza w hotelu – przekonuje Piotr Kalinowski, CEO, MIXD.

– Hotele muszą być intuicyjne, odpowiadać klientowi, dawać mu poczucie bezpieczeństwa. Niekoniecznie terroryzować go informacjami i obostrzeniami. W tym samym czasie powinny zapewnić konkretne bezpieczeństwo epidemiologiczne w hotelu, ale w taki sposób, żeby gość nie bał się do niego przyjechać. Jeżeli chodzi o sam design, to funkcjonalnie nie uważam, że jest to bardzo potrzebne, aby ludzi dystansować na stałe – dodaje architekt.