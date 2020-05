Piotr Kalinowski, MIXD: w postpandemicznych projektach sięgać będziemy po nostalgię

Wzmożony reżim sanitarny, troska o dystans społeczny, nacisk na oszczędności to niektóre z cech mających charakteryzować postpandemiczne projektowanie. Piotr Kalinowski zwraca uwagę na jeszcze jeden czynnik: nostalgię. - Jestem głęboko przekonany, że to doświadczenie jeszcze bardziej wzmocni znaczenie nostalgii w sferze designu dla hospitality. Będziemy szukać emocji i klimatu podróżowania z czasów kiedy było to prostsze, nieobarczone ryzykiem, radosne i totalnie beztroskie. Będziemy poszukiwać smaków wakacji z dzieciństwa, młodzieńczych eskapad „za jeden uśmiech” - przekonuje Piotr Kalinowski. CEO/Design Director, MIXD rozmawia z nami o roli nostalgii w projektowaniu, pokazując jak można tęsknotę za tym co minęło wykorzystać do stworzenia wyjątkowych realizacji.

Brakuje Ci podróżowania?

Piotr Kalinowski: Tak, bardzo! Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem zamknięcia, ograniczenia kontaktu i braku, absolutnego braku podróżowania. Dla mnie jest to o tyle bolesne, że właśnie z podroży czerpię inspiracje do projektów. Marzec i kwiecień 2020 na zawsze przejdą do historii jako miesiące zaskakujące, smutne i trudne. Tak wiele zmieniło się przez te dwa miesiące – między innymi nasze ukochane hotelarstwo dotknął kryzys najgorszy w historii. Ale jestem też optymistą w kwestii jego odrodzenia.

Na pewno podróżowanie wróci prędzej czy później do znacznie większej intensywności, bo ludzie podróżowania i przemieszczania się potrzebują bardziej, niż może się wydawać. Moje podróżowanie prawdopodobnie rozpocznie się na dobre we wrześniu – kiedy wybieram się do Casablanki w Maroku, gdzie jestem prelegentem i wygłoszę wykład na konferencji WOW! Hospitality Africa, i do mojego ulubionego Nowego Jorku na galę rozdania nagród Hospitality Design Awards, w której jest nominowany nasz projekt Ibis Styles Sarajevo. Jesień zapowiada podróżowanie i cóż mogę powiedzieć - nie mogę się doczekać!

Jak marki ze sfery hospitality mogą wykorzystywać tę powszechną tęsknotę za podróżami w chwili, gdy tak naprawdę podróże nie są jeszcze możliwe lub świadomie z nich rezygnujemy? Czy to daje nadzieję, że szybko zechcemy wrócić do naszego dawnego stylu życia?

PK: Och ta tęsknota daje ogromne pole do kreatywności i siłę oddziaływania, bo przecież podróże dla wielu z nas to styl życia, część tożsamości. Z zaciekawieniem obserwowałem jak różne marki hotelowe to wykorzystują podczas lockdown – przywołują wspomnienia związane z podróżami, z pobytem w ich hotelach, tworzą zabawne komunikaty, np. zatrudniając do prowadzenia social media swoich „liniowych” pracowników.

Piękne zdjęcia, filmy, przywołanie świetnych smaków z hotelowych restauracji i barów poprzez dzielenie się recepturami czy publikowanie tutoriali on-line przygotowanych przez barmanów czy szefów kuchni, playlisty pełne optymistycznej, podnoszącej na duchu muzyki – wbrew pozorom można tu odwołać się do różnych zmysłów czy doświadczeń. Zresztą nawet sami podróżnicy, również co chwila udowadniają że tęsknią – liczba wspomnień z podróży w social media przez ostatnie dwa miesiące była porażająca, dzielenie się pomysłami na „post lockdown destinations” czy internetowe wyzwania, polegające na odtwarzaniu w domowych realiach zdjęć z podróży, również bardzo intensywne.