Piotr Kalinowski z MIXD o tym, jak pandemia zmieni projektowanie hoteli

Architekci z pracowni MIXD są specjalistami w projektach dla branży hotelarskiej, która bardzo dotkliwie odczuła pandemię i związane z nią obostrzenia. Czy pod wpływem pandemii mogą zajść istotne zmiany w projektowaniu i funkcjonowaniu hoteli? O tym mówi Piotr Kalinowski, CEO/Design Director, MIXD.

- Nowe hotelarstwo powinno stawiać na projekty przyjazne, o ciepłej kolorystyce i otwarte na gościa. W takim hotelu, przyszły gość ma poczuć się przede wszystkim bezpiecznie, zaś wnętrze ma działać uspokajająco (...). Zaś sama estetyka może być bardziej minimalistyczna - przewiduje Piotr Kalinowski, CEO/Design Director, MIXD.

Aspekt ekonomiczny również nabierze znaczenia. - Należy się spodziewać obostrzeń budżetowych w projektach wnętrz hotelowych, co może doprowadzić do bardziej "poważnego" wprowadzenia do projektów recyklingu czy upcyklingu materiałów. Wcale to nie musi być ze szkodą dla samych projektów. Kreatywne zastosowanie starych materiałów, jak wiemy z doświadczenia, bywa wartością dodaną - zauważa architekt.