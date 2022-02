Piotr Kler: polskie rzemiosło musi nadążać za nowym

Dużo się mówi o tym, że polskie rzemiosło jest w złej kondycji, że odchodzą kolejne zawody, a wiele zakładów upada. Z drugiej strony obserwujemy swego rodzaju renesans rzemiosła, modę na długowieczność, slow design i pracę rąk ludzkich, która traktowana jest w kategoriach nowego luksusu. Jak się ma polskie rzemiosło? W trakcie 4 Design Days pytaliśmy o to Piotra Klera, założyciela firmy Kler.

- I jedno i drugie stwierdzenie jest prawdą - powiedział Piotr Kler. - Czasy się zmieniają. Widzimy teraz bardzo dużo zmian, przede wszystkim w technologii. Podobnie się dzieje w rzemiośle. Pamiętamy takie zawody jak kołodziej czy rymarz, dziś już nieistniejące. Ale na ich miejsce weszły przecież inne zawody. Rynek potrzebuje dziś innych usług. Rzemiosło musi nadążać za nowymi kierunkami. A to znaczy, że rzemieślnicy mają teraz dużo do zrobienia i ogromne pole do popisu.

Piotr Kler przybliżył także historię firmy Kler, która prawie 50 lat temu zaczynała jako dwuosobowy zakład rzemieślniczy, a dziś reprezentuje polski design na arenie międzynarodowej, a jej meble kupują klienci na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Australii.

- Tak się w moim życiu ułożyło, że miałem praktykę u bardzo wymagającego mistrza, który nigdy nie był zadowolony z tego, co zrobił. To on mi wpoił umiejętność ciągłego szukania nowych rozwiązań i technologii. Otwierając swój pierwszy zakład, postawiłem na jakość i nowy design. W czasach, kiedy w Polsce dostać można było tylko wersalki i fotele, ja stawiałam na tapicerkę w stylu zachodnim, której wtedy nikt nie produkował - mówił w trakcie 4 Design Days Piotr Kler.