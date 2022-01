Piotr Misztal zdradza szczegóły inwestycji Golden Tower

Piotr Misztal i Andrzej Jankowski, inwestorzy apartamentowca Golden Tower, w rozmowie z Urzędem Miasta Łodzi opowiedzieli o projekcie, który wzbudza wiele emocji wśród mieszkańców. Przytaczamy wywiad.

REKLAMA

Urząd Miasta w Łodzi: Panie Piotrze, jakie były pańskie odczucia, gdy Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na lokalizację tej inwestycji?

Piotr Misztal: Ulga. Duża ulga, że po tylu latach radni – choć nie wszyscy, ale duża większość – uwierzyli, że w tym miejscu można zbudować coś fajnego.

Nie żal panu 50 metrów, o jakie budynek Golden Tower będzie niższy niż poprzedni projekt 120-metrowej wieży?

P.M.: Tamten projekt, choć mnie się podobał, to był taki strzał na wyrost. Ja od razu wiedziałem, że nie ma szans, żeby się to zdarzyło. Dlatego do negocjacji siada się z pewnym zapasem. Jak się chce budować na 100 metrów, to się mówi o 130. Wtedy spokojnie można z 30 ustąpić. Tak czy inaczej, jestem bardzo zadowolony z tego nowego projektu i cieszę się, że powstanie i będzie wizytówką miasta.

Pierwsze wizualizacje Golden Tower zostały ciepło przyjęte. Czy efekt końcowy będzie równie zadowalający?

Andrzej Jankowski: Będzie dokładnie taki, jak na grafikach. To, co narysowali architekci, zostanie wykonane. Ma wyglądać właśnie tak, jak na wizualizacjach.

Nie będzie cięcia kosztów kosztem estetyki?

P.M.: Nie ma o tym mowy. Ma to być wizytówka miasta, ale także nasza wizytówka, bo obaj zamierzamy w tym budynku zamieszkać. Ja biorę dwa piętra, Andrzej jedno.

A.J.: Budynek ma w niczym nie ustępować stołecznym Warsaw Trade Tower czy Złotej 44, a pod niektórymi względami ma je przewyższać: technologicznie, ekologicznie lub choćby automatyką zastosowaną budynku, w tym np. sterowaniem wind czy garażem, który będzie całkowicie zautomatyzowany. Sięgamy po najnowsze rozwiązania techniczne. Dom będzie myślał za nas. Zapali światło w chwili wejścia do mieszkania, włączy ulubiony kanał w telewizji, uruchomi jacuzzi, a na sygnał ze smartfona wyprowadzi samochód z parkingu. Wszystko, co lubimy, ma za nas wykonać. Ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia.

Pierwszych lokatorów już zatem znamy. Co będzie w budynku poza apartamentami i kilkoma poziomami garaży?

A.J.: Na parterze znajdzie się restauracja. Chcemy jednak czegoś specjalnego, wyjątkowego w Łodzi. To ma być kuchnia najwyższych lotów.

P.M.: Każdy z mieszkańców będzie mógł tam zamawiać jedzenie o dowolnej porze dnia. Jak będzie miał ochotę zjeść w szlafroku u siebie, posiłek zostanie mu dostarczony do apartamentu. Na poziomie -1 ma być też VIP room, taki rodzaj klubu, miejsce do spotkań biznesowych lub towarzyskich, gdyby ktoś wolał odbywać je poza mieszkaniem.

A.J.: To będzie miejsce tylko dla właścicieli i ich gości. Nie będzie dostępny dla osób z zewnątrz, poza zaproszonymi.

P.M.: Na szóstym–siódmym piętrze będzie też strefa fitness z basenem, jacuzzi, saunami, urządzeniami do ćwiczeń i pokojem regeneracji. Też dostępna tylko dla mieszkańców.