Płyty betonowe receptą na smog i wyspy ciepła?

Chociaż na ten moment trudno zapobiec powstawaniu „betonowych dżungli”, można wybierać produkty, które nie tylko będą trwałe i estetyczne, lecz także przyczynią się zaniku miejskich wysp ciepła lub pomogą zredukować smog. O zaletach przemyślanego planowania nawierzchni podczas inwestycji oraz nowych pro-ekologicznych produktach marki Dasag opowiada Andrzej Chłopek, Dyrektor Handlowy marki.

Migracja mieszkańców do dużych miast oraz dynamiczna rozbudowa metropolii to fakt. Według prognoz ONZ, w 2030 urbanizacja obejmie ok. 5 miliardów ludzi. Rozwój cywilizacyjny ma też niestety swoje ciemne strony, takie jak negatywny wpływ na środowisko naturalne. Choć na ten moment trudno zapobiec powstawaniu „betonowych dżungli”, można wybierać produkty, które nie tylko będą trwałe i estetyczne, lecz także przyczynią się zaniku miejskich wysp ciepła lub pomogą zredukować smog. Jeśli więc decydujemy się na rozbudowę lub remont przestrzeni miejskich – warto budować odpowiedzialnie.

Minął rok od momentu rozpoczęcia pandemii i wprowadzenia restrykcji. Jak Państwa branża zareagowała na te niełatwe miesiące. Czy przewidywania, prognozy i oczekiwania miały lub mają swoje odbicie w rzeczywistości? A może coś jednak zaskoczyło Was pozytywnie?

Andrzej Chłopek: To był trudny rok, nie tylko dla branży budowlanej, lecz i dla całego świata. Przerwane, globalne łańcuchy dostaw mocno wpłynęły na ceny i dostępność niektórych produktów. Najważniejsze inwestycje nie zostały jednak wstrzymane. Mamy również to szczęście, że byliśmy w stanie dość szybko wdrożyć odpowiednie warunki sanitarne w biurze, zakładach produkcyjnych, a także podczas realizacji inwestycji terenowych, więc mogliśmy kontynuować podjęte przed pandemią zlecenia.

Choć dla biznesu czasy są trudne, dla nas był to też rok obfitujący w sporo pozytywnych niespodzianek. W grudniu 2020 zakończony został remont ciągów pieszo-jezdnych przy Al. Jana Pawła II w Warszawie, które mogą pochwalić się nowymi płytami betonowymi stworzonymi przez Dasag. Nasze produkty pojawią się też na przebudowywanym właśnie Placu 5 Rogów, będącym nowym centrum stolicy.

Bardzo przyjemnym zaskoczeniem była nominacja do prestiżowej nagrody Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe, przyznana dla warszawskich stacji metra w dzielnicy Wola, które zostały wykończone między innymi na bazie naszych materiałów. Czujemy się docenieni i zmotywowani do dalszej pracy zwłaszcza, że od 1987 roku, czyli początku istnienia tej nagrody, inwestycja z Polski wygrała jedynie jeden raz. Z podekscytowaniem czekamy więc na przyszłoroczny finał oraz ogłoszenie wyników.

Mimo, że rok był trudny nie zatrzymał rozwoju marki. W ofercie pojawiło się kilka nowych rozwiązań.

Przede wszystkim do łask inwestorów wróciło lastryko, które dzięki swojej wytrzymałości i wszechstronnemu zastosowaniu, znów urozmaica miejską tkankę. Oczywiście są to zupełnie nowe technologie i formaty niż te, które kojarzą się z minioną epoką. Jeśli chodzi o nowości produktowe najbardziej dumni jesteśmy z rozwiązań zastosowanych dla płyt Indigo Prato oraz Promenada Prato, które pozwalają uzyskać wysoki współczynnik SRI, który obliczany jest na podstawie odbicia promieni słonecznych (SR) oraz emisyjności cieplnej. Im wyższa wartość tego współczynnika, tym produkty mniej się nagrzewają. W naszej ofercie pojawiła się także kolekcja Aria, czyli nasza pierwsza aktywna płyta ekologiczna.