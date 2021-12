Potrzeby pracowników kształtują nasze miejsca pracy. Lena Suliga o projektowaniu biur

Jak wygląda obecnie proces projektowania biur? Czego pracownicy oczekują od nowoczesnej przestrzeni biurowej? Co sprawia, że praca w biurze jest wyjątkowa? Rozmawiamy z Leną Suligą, Space Planning Project Manager w Cavatina Holding.

Pandemia wywróciła naszą pracę do góry nogami. Po miesiącach pewnego rodzaju eksperymentu społecznego – czym była praca z domu – nasze oczekiwania dotyczące miejsca pracy zasadniczo się zmieniły. Czy mogłabyś nam opowiedzieć, jak to wyglądało z Twojej perspektywy?

Owszem, ostatnie dwa lata nie należały do najłatwiejszych, ale to chyba może powiedzieć każdy z nas, niezależnie od branży, którą reprezentuje. W przypadku projektowania przestrzeni biurowej wiele firm zaczęło dostrzegać potrzebę transformacji zmian w zakresie swojego funkcjonowania i modelu pracy, co przekłada się na organizację i funkcje samego biura.

Miejsce pracy zmieniło się z przestrzeni binarnej (w której wybór padał zazwyczaj między pracą przy biurku lub w sali konferencyjnej) w środowisko pracy na planie otwartym przeplatanym designerskimi meblami. Ale oczywiście projektowanie biura to coś więcej niż ładne meble.

Czego Twoim zdaniem ludzie obecnie oczekują od miejsca pracy?

Każdy człowiek ma inne potrzeby, zatem nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Zwolennicy pracy w domu powiedzą, że nie ma potrzeby wracać do biura, a ich mieszkania są dobrym miejscem do pracy. Z kolei zwolennicy wspólnej pracy przekonują, że nie bez przyczyny biuro jest naszym drugim domem – miejscem, w którym wspólnie rozwiązujemy problemy, pracujemy z kolegami i koleżankami nad nowymi rozwiązaniami i pomysłami, a także po prostu budujemy kapitał społeczny. Biuro zapewnia ergonomiczne warunki i przestrzeń, a nie każdy pracownik w domu może odpowiednio urządzić sobie odpowiedni „home office”.

Dlatego sposób, w jaki firmy podchodzą dziś do tworzenia środowiska pracy, zależy od charakteru ich działalności, ich kultury organizacyjnej oraz preferencji zespołu i kadry zarządzającej. W Cavatinie wierzymy, że „biuro jutra” będzie w pełni zrównoważonym miejscem pracy, dającym ludziom swobodę i możliwość wyboru jak i gdzie chcą pracować w danej chwili.

Co według Ciebie sprawia, że praca w biurze jest taka wyjątkowa?

Biuro to serce i dusza firmy, odzwierciedlające jej markę i kulturę. Bez tego masz tylko zbiór osób luźno połączonych nazwą firmy. Biuro daje nam także możliwość interakcji twarzą w twarz, zarówno w oficjalnych spotkaniach w sali konferencyjnej, jak i przypadkowo na korytarzu czy w kantynie. A do tego dochodzi ta… niewypowiedziana chemia, która przenika przez każde biuro.

Wspomniane już przypadkowe spotkania czy zmagania i wspólne zwycięstwa pielęgnują duszę firmy. Przedsiębiorstwa robią postępy dzięki swojej zdolności do innowacji, a te dużo częściej pojawiają się, gdy ludzie znajdują się w tym samym pomieszczeniu. Cała technologia wideokonferencji na świecie nie zastąpi ludzkiej potrzeby bycia razem.