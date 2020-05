Powrót do rzeczywistości sprzed pandemii niemożliwy. Co czeka hotele, biura i handel?

- Powrót do realiów sprzed koronawirusa w przypadku hoteli czy centrów handlowych nie będzie możliwy i zdają sobie z tego sprawę zarówno właściciele, jak i osoby zarządzające tymi obiektami - podkreślił Grzegorz Smereka, wiceprezes spółki Impel System. Pytaniem otwartym pozostaje to, jak będzie wyglądać to, co zaczynamy nazywać nową normalnością.

REKLAMA

Jak podkreślił wiceprezes Grzegorz Smereka, w ostatnich dwóch miesiącach Impel System obserwuje ogromny wzrost świadomości u klientów.

- Dostrzegają, że zapewnienie czystości i higieny nie jest złem koniecznym i nie należy tylko skupiać się na niezbędnym minimum, czyli widocznym brudzie. Koronawirus pokazuje, że zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaga o wiele poważniejszych działań - wyjaśnił.

Zaznaczył przy tym, że choć klienci spółki dotychczas korzystali z usług związanych z dezynfekcją, to dopiero koronawirus uświadomił im wagę i cel tych czynności.

- Dla takich obiektów jak galerie handlowe czy hotele skrupulatna dezynfekcja jest warunkiem koniecznym, aby można było wznowić działalność. Dotyczy to również systemów klimatyzacji, gdyż doświadczenia pokazują, że to m.in. cyrkulacja powietrza w zamkniętych przestrzeniach przyczynia się do przenoszenia wirusa - wskazał menadżer.

Konsekwencje pandemii pokazują też, jak wiele obecnie czynników trzeba brać pod uwagę przy organizowaniu pracy biurowej.

Możliwość pracy zdalnej będzie się upowszechniać, a zatem przy współdzieleniu powierzchni biurowych, trzeba będzie odpowiednio planować grafik. Tak, aby zapewnić odpowiednią rotację i możliwość dezynfekcji stanowisk pracy.

Skalę wprowadzonych w ostatnich tygodniach wymogów sanitarnych widzimy też na co dzień, korzystając ze sklepów spożywczych.

Tymczasem, jak podkreślił Grzegorz Smereka, już teraz wiele powierzchni użytkowych planuje i przebudowuje się tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo epidemiologicznie.

Więcej na www.wnp.pl