Powrót z home office. Jakie będzie nowe środowisko pracy w epoce post-Covid?

Po niemal dwóch miesiącach wraz z odmrażaniem gospodarki nadszedł czas powrotów do biur. Jakie zmiany czekają pracowników w nowym środowisku pracy? Jakie środki ostrożności należy zastosować?

Czy firmy przygotowują się na przejście na pracę stacjonarną? Czy wszyscy pracownicy wrócą w tym samym czasie?

Marta Badura, Associate Director w Dziale Doradztwa Strategicznego EMEA, Knight Frank: Obserwujemy rozpoczęcie przygotowań przez część firm do powrotu pracowników do biur. Niektóre przedsiębiorstwa już wznowiły pracę z biura, ale przeważnie dla części zespołu ze względu na konieczne wymogi bezpieczeństwa. Trudno powiedzieć, ile ten proces potrwa i kiedy na dobre powrócimy do biura. Ze względu na złożoność tej operacji zachęcamy do rozpatrzenia różnych scenariuszy. Na pewno wiemy, że nie powrócimy wszyscy równocześnie.

Monika Sułdecka-Karaś, partner i dyrektor regionalna, Knight Frank: Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami, z którymi na bieżąco analizujemy możliwości powrotu do biur. Większość najemców podchodzi do wznowienia pracy stacjonarnej bardzo ostrożnie. Jedynie firmy, które pracują w systemie gabinetowym pozwalają sobie teraz w 50-80 proc. na powrót do biur. Zachęcamy najemców do kontaktu z zarządcami obiektów biurowych, by bezpiecznie i płynnie powrócić do biur. Jako doradcy najemców i zarazem firma zrządzająca obiektami biurowymi przygotowaliśmy przewodnik „Powrót do biura” dla naszych klientów. Spójny przekaz i stała komunikacja pozwoli łatwo i bezpiecznie wrócić pracownikom z home office.

Jak wyglądać będą powierzchnie biurowe?

Marta Badura: Ze względu na potrzebę ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii, potrzebujemy zachować większy dystans pomiędzy stanowiskami pracy, a to automatycznie oznacza, że nasze biura pomieszczą mniejszą liczbę pracowników niż dotychczas. To stawia przed zespołami organizującymi powrót do biur szereg wyzwań. Potrzebujemy obliczyć możliwy poziom zajętości przestrzeni, określić nowe procedury korzystania z przestrzeni, a w szczególności części współdzielonych itd. Oprócz tego potrzebujemy też zdecydować, kto powinien w pierwszej kolejności powrócić do biur, kto powinien zostać nadal w domu, jak zorganizować pracę zespołów rozproszonych tak, aby wszyscy mogli powrócić do pełnego wykonywania swoich obowiązków, a równocześnie zachować bezpieczeństwo

Karol Grejbus, dyrektor Działu Reprezentacji Najemców, Knight Frank: Przeniesienie biznesu z klasycznych biur do świata wirtualnego był ogromnym wyzwaniem dla wszystkich firm. Na niektórych wymusiło wręcz zmianę opinii i przełamanie stereotypu związanego z pracą zdalną. Należy podkreślić, że przedsiębiorcy w naszym kraju zdali ten test na piątkę i stanowczo operacja przebiegła pomyślnie. Aktualnie nasze zespoły doradcze skupiają się na wyzwaniach kolejnych dni i równie wymagającym - jak nie bardziej – skomplikowanym procesem jakim jest powrót do biur i bezpieczne zorganizowanie pracy stacjonarnej w nowych realiach. Spodziewamy się w większości przypadków wdrożenia modelu pracy zmianowej oraz rozwiązań technologicznych tzw. proptech-owych wspierających najemców w zarządzaniu zajmowaną powierzchnią, dzięki którym możliwy będzie system monitoringu zajętości miejsc. Powrotom do biur będzie towarzyszyć rearanżacja powierzchni biurowych w celu spełnienia nowych wymogów sanitarnych.