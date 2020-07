Praca z drewnem to nieustanne doskonalenie własnych umiejętności

Studiomama to londyńskie studio doradcze, specjalizujące się w projektowaniu produktów, wnętrz, mebli i wystaw. Marka założona w 2000 roku przez Ninę Tolstrup i Jacka Mamę zyskała rozpoznawalność przede wszystkim ze względu na zrównoważone podejście do projektowania i nieprzesadną, choć sugestywną estetykę. Ostatnio stworzyli ciekawy projekt skrzynek pocztowych pod hasłem "Legacy" (Dziedzictwo) dla Serpentine Galleries.

Jakie wytyczne dostaliście od zleceniodawcy - Hansa Ulricha Obrista, dyrektora artystycznego Serpentine Galleries dot. zaprojektowania skrzynek pocztowych?

Jack Mama: Naszym zadaniem było stworzenie skrzynki pocztowej, która zachęciłaby odwiedzających galerię Serpentine do spontanicznego wysłania pocztówki bliskim. Taka kartka mogłaby również posłużyć jako sposób na podzielenie się opinią o wystawie, którą odwiedzający właśnie obejrzał, więc skrzynka znajduje zastosowanie na dwóch różnych poziomach.

Skąd czerpaliście inspirację do stworzenia projektu?

Nina Tolstrup: Konto Hansa Ulricha Obrista na Instagramie skupia się wokół jego pasji – odręcznego pisma i cytatów cenionych osobistości. To właśnie ten aspekt okazał się dla nas najbardziej inspirujący. Spojrzeliśmy na skrzynkę pocztową nie poprzez pryzmat obiektu służącego do opłacania rachunków, tylko jak na coś poetyckiego, powiązanego z odręcznym pismem. Kiedy wracam myślą do czasów szkolnych, przypominam sobie charakter pisma wszystkich moich przyjaciół, ponieważ siedzieliśmy obok siebie. Pamiętam, kto pisał ładnie, kto niechlujnie, kto miał bardzo charakterystyczny, a kto nieco zabawny styl. Dziś ta umiejętność ulega zatraceniu i nie chodzi tylko o dosłowne odróżnianie charakteru pisma i liter, ale też o wzajemne relacje.

Jak wyglądał proces tworzenia skrzynki?

Jack Mama: Zaczęliśmy od stworzenia kilku projektów. Niektóre w zabawny sposób odwoływały się do typologii skrzynki pocztowej, inne były nieco bardziej abstrakcyjne. Projekt, na który się finalnie zdecydowaliśmy, był najbardziej dosłowny ze względu na wyeksponowanie otworu, w którym umieszcza się pocztówkę. Jest również jednym z najprostszych, które stworzyliśmy. Ten fakt wzbudził nasz duży entuzjazm, ponieważ taka koncepcja stała się dla nas płótnem, które mogliśmy przyozdobić, dodać elementy oryginalności i aspekty funkcjonalne. Chcieliśmy, aby w projekcie skrzynki znalazła się powierzchnia, na której można by było łatwo wypisać kartkę i niezwłocznie ją nadać. Nasza skrzynka pocztowa, zarówno w wersji większej jak i mniejszej, posiada płaski blat, na którym można się oprzeć podczas pisania.

W jaki sposób projekt skrzynki pocztowej odzwierciedla wasze myślenie kreatywne?

Nina Tolstrup: Chcieliśmy stworzyć skrzynkę pocztową, której przeznaczenie nie budziłoby wątpliwości. W końcu przedmiot miał trafić do galerii sztuki, więc istotne było, aby odwiedzający nie pomylili go z eksponatem. Mimo wszystko lubimy w naszych projektach zawierać elementy zabawy – w tym przypadku postawiliśmy na charakterystyczny otwór, aby podkreślić funkcjonalność skrzynki.