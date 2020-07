Pracownicy chcą powrotu do biur. Ale miejsca pracy muszą się zmienić

Rzeczywistość covidowa pokazała nam, że jesteśmy w stanie pracować w wielu miejscach. Jednak w raporcie opracowanym ostatnio przez Genslera płynie ciekawy wniosek: aż 70 proc. badanych chce powrotu do biur. Oczywiście, nie do biura w takiej formie jaką miało przed pandemią. Pracownicy chcą zmiany: większej przestrzeni, mniejszego hałasu czy mobilnych stanowisk. Oczekiwania użytkowników zarówno biur będą wpływały na kreowanie nowych przestrzeni - zauważa Anna Baczkowska, architekt i menadżer techniczny Armstrong Building Products.

Pandemia Covid-19 wyznacza nowe trendy w designie. Czy projektowanie może pójść w kierunku znacznego uproszczenia wnętrz? Czy możemy spodziewać się obostrzeń budżetowych w inwestycjach w design, co może doprowadzić do bardziej "poważnego" wprowadzenia do projektów recyklingu czy upcyklingu materiałów. Czy rozwiązania optymalne kosztowo mogą być w post-covidowej rzeczywistości bardziej na czasie?





Anna Baczkowska zwraca uwagę na jeszcze dwie kwestie: wzroście oczekiwań odbiorców, ale i użytkowników, co do bezpieczeństwa i składu materiałów wykończeniowych do wnętrz. Większe znaczenie będą miały oczywiście kwestie higieny, ale trend poszukiwania rozwiązań zawierających w swoim składzie materiały z recyklingu nie straci na aktualności. Wnętrza będę musiały być jeszcze bardziej przyjazne, nie tylko dla środowiska, ale teraz także jeszcze mocniej przyjazne pod kątem człowieka. Wysoki poziom recyklingu, ekologiczny skład potwierdzony certyfikatami, możliwość ponownego użycia – tego od asortymentu do wnętrz wymagać będzie rynek. Mocno wzrośnie też rola samych producentów, jeśli chodzi o odpowiedzialność za jakość materiałów. Gwarancja i badania będą analizowane przez architektów i inwestorów mocniej niż do tej pory. Nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo produktu, ale też dlatego, że firmy i projektanci w związku z ograniczeniami kosztowymi jakie wymusza pandemia szukać będą rozwiązań trwałych i niezawodnych.