Prof. Ewa Kuryłowicz: Potrzebujemy więcej powietrza w architekturze

Jeszcze do niedawna umysły twórców i krytyków architektury zaprzątały w dużej mierze kwestie estetyczne. Nie zwracano tak dużej uwagi uwagi na fundamentalne, jak się okazało, rzeczy, takie jak możliwości życia i funkcjonowania w architekturze. Stąd poczucie pewnej nieadekwatności architektury do obecnej sytuacji, co wszyscy właśnie obserwujemy - mówi prof. Ewa Kuryłowicz, wiceprezes w Autorskiej Pracowni Architektury APA Kuryłowicz & Associates, prelegentka 4 Design Days Pre-Opening Online (www.4dd.pl).

- To, czego się dowiedzieliśmy jako mieszkańcy miast i jako architekci, to jest to, że przykro to powiedzieć, ale architektura zawiodła. Nie jest to niczyja wina, nie biję się w tej chwili w piersi i nie mam takich intencji, aby zaprzeczać wszystkiemu, co było dotychczas wymyślone i zrobione. Niemniej jednak widzimy lata i pokolenia zaniedbań. Nakładają się na siebie: kryzys klimatyczny, kryzys ekonomiczny wywołany pandemią i konsekwencje społeczne, co powoduje, że zmiany, których będziemy musieli być współtwórcami i świadkami, są według mnie nieuchronne - mówi Ewa Kuryłowicz, generalny projektant i wiceprezes w Autorskiej Pracowni Architektury APA Kuryłowicz & Associates, profesor w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Prof. Ewa Kuryłowicz będzie prelegentką 4 Design Days Pre-Opening Online (28-29 stycznia, www.4dd.pl).