Monika i Adam Bronikowscy, Hola Grupa Projektowa prowadzą pracownię kilkanaście lat. - Pamiętamy różne okresy jej funkcjonowania, także te trudniejsze, związane ze zmieniającą się koniunkturą gospodarczą. To, czego doświadczamy teraz, ma charakter bezprecedensowy - twierdzi Adam Bronikowski.

Jak wygląda teraz praca w Hola Grupa Projektowa? - Tylko długa praktyka zawodowa i biznesowa w połączeniu z możliwościami technologicznymi sprawiły, że w ostatnich dniach szybko przestawiliśmy się na tryb pracy zdalnej i świadczenie naszej usługi "projekt na odległość" - zaznacza Monika Bronikowska.

Projekt na odległość to usługa od lat przeznaczona dla osób posiadających nieruchomość w dowolnym miejscu w Polsce, Europie lub innej lokalizacji na świecie, oczekujących przygotowania projektu wnętrza bez potrzeby osobistych spotkań w pracowni. Spotkania bezpośrednie zastępuje tu kontakt telefoniczny, emaile i inne formy komunikacji online. - Korzystanie ze Skype, WhatsApp czy narzędzi do video calls to teraz nasza codzienność. Te ostatnie pozwalają nam wspierać zdalnie klientów także przy nadzorach toczących się realizacji. Wszystko po to, by minimalizować a nawet wyeliminować potrzebę kontaktów bezpośrednich - opowiada Adam Bronikowski.

Jednak architekci mają obawy związane z czasem trwania obecnego kryzysu. - Im dłużej on potrwa, tym większe spustoszenie spowoduje. Wciąż wierzymy, że wariant szybkiego resetu gospodarki jest możliwy i będziemy mogli wrócić do realizacji naszych zadań projektowych w przedkryzysowej formie - podkreśla Monika Bronikowska.