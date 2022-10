Projektowanie mieszkań: rozmawiamy o trendach, wyzwaniach, prognozach

Trendy w aranżacji mieszkań najpierw zweryfikowała pandemia, teraz być może weryfikować będzie trudna sytuacja kredytowa Polaków. A to tylko niektóre z wymagań stawianych, jakie rynek stawia przed architektami projektów mieszkaniowych. Rozmawiamy z Izabelą Kucharską, Menadżer ds. Rozwoju Produktu, Skanska Residential Development Poland, z wykształcenia architektką.

Lockdown i pandemia zweryfikowały potrzeby najemców, wzrosło zainteresowanie lokalami z dużymi balkonami i tarasami, a wraz z popularyzacją nowego modelu pracy, spadło zainteresowanie mieszkaniami studyjnymi. Tak było rok temu. Ile z „pandemicznych” trendów się utrzymało? Czy w związku z trudną sytuacją na rynku kredytowym, znowu zmienia się sposób w jaki projektowane są lokale mieszkalne?

Izabela Kucharska, Menadżer ds. Rozwoju Produktu, Skanska Residential Development Poland

Izabela Kucharska: Nadal jest dość wcześnie, aby mówić o zmianie trendów w projektowaniu mieszkań. Jesteśmy jednak przygotowani na to, że trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym będzie się utrzymywać. Ceny kredytów stają się wyższe, wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny wpływają z kolei na podwykonawców, siłę roboczą i dostawy materiałów. Deweloperzy muszą sobie radzić z coraz wyższymi kosztami realizacji, co ma wpływ na ceny mieszkań.

Aby odpowiedzieć na obecne potrzeby klienta, który może już nie dostać kredytu na tak duże mieszkanie jak wcześniej, Skanska proponuje mniejsze lokale o takiej samej funkcjonalności. Oznacza to, że w mieszkaniu będzie tyle samo pokoi, których powierzchnia zmniejszy się przykładowo z 14 do 10 czy 8 m kw., a funkcję garderoby przejmie wnęka na szafę. Jest to uzasadnione działanie ze względu na potrzeby klientów – rodzina nadal potrzebuje tyle samo pokoi w mieszkaniu, ale może korzystać np. z nieco mniejszej kuchni.

Od zawsze budujemy naszą ofertę w taki sposób, aby znalazły się w niej również propozycje, które klienci mogą dostosowywać do własnych potrzeb. Przykładowo w projektach mieszkań, w których pojawia się kuchnia zamknięta, szacht znajduje się w ścianie sąsiadującej z salonem. Właściciel może przerobić kuchnię na dodatkową sypialnię, a salon – na pomieszczenie z aneksem kuchennym. Dzięki temu mieszkanie zyskuje kolejny pokój.

Osiedle Holm House 4, proj. HRA Architekci, fot. mat. Skanska Residential Development Poland

Inną opcją, którą oferujemy, są mieszkania wielopokoleniowe, w których przygotowujemy dodatkowy szacht pod kuchnię i drugą łazienkę. Tak zaprojektowany lokal można również podzielić na dwie części – np. miejsce dla właściciela i aneks z łazienką na wynajem. Mieszkania tego typu znajdują się m.in. w naszej inwestycji Holm House III. Uważam, że podobne propozycje z naszego portfolio, będą ciepło przyjmowane przez przyszłych właścicieli.

Jakie są obecnie najpopularniejsze trendy w projektowaniu mieszkań i osiedli mieszkaniowych?

IK: Skanska Residential od kilku lat realizuje cel klimatyczny skoncentrowany na długookresowej redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W związku z tym we wszystkich inwestycjach obecnie projektowanych wprowadzamy technologie podnoszące przede wszystkim efektywność energetyczną budynku, czyli służące obniżeniu zapotrzebowania na energię. Służyć temu będą takie rozwiązania, jak: wentylacja z odzyskiem energii, pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej czy też panele fotowoltaiczne zasilające elektrykę w częściach wspólnych.

Nie budujemy zbędnych gzymsów, na których utrzymuje się woda co może skutkować jej przeciekaniem do mieszkań lub zaciekami na budynku. Nie zabudowujemy balkonów pełnym murkiem, żeby woda mogła z nich swobodnie spłynąć.

Kolejnym ważnym aspektem, który wpływa na późniejsze koszty utrzymania mieszkania jest jakość. Wysoki standard materiałów jest lepszą inwestycją niż nadmierne zdobnictwo, które po kilku latach staje się źródłem problemów.

Nie budujemy zbędnych gzymsów, na których utrzymuje się woda co może skutkować jej przeciekaniem do mieszkań lub zaciekami na budynku. Nie zabudowujemy balkonów pełnym murkiem, żeby woda mogła z nich swobodnie spłynąć. Nie tworzymy wykuszy sztucznie przyczepionych do elewacji, ponieważ siadają na nich gołębie, a utrzymująca się na nich deszczówka ułatwia rozkwit mchu czy grzybów.

Powyższe rozwiązania mogą wydawać się oczywiste, ale projektanci bywali zaskoczeni naszymi globalnymi wytycznymi, prowadzącymi do eliminacji nadmiernych dekoracji na rzecz prostej bryły, która przetrwa w dobrym stanie kilkadziesiąt lat.

Coraz więcej deweloperów wprowadza do swoich osiedli ekologiczne rozwiązania, stawia na zieleń. Jakie proekologiczne rozwiązania są Pani zdaniem – z perspektywy architekta – najciekawsze i najbardziej wartościowe?

IK: Część ekologicznych rozwiązań przytoczyłam już wcześniej. Obok nich warto wymienić technologię smart home, która coraz bardziej zyskuje na popularności. Skanska oferuje system Appartme, który jest dostępny m.in. na Jaśminowym Mokotowie. To kompleksowe rozwiązanie do świadomego zarządzania zużyciem energii w mieszkaniu. Przede wszystkim poprzez monitorowanie zużycie energii elektrycznej, a także możliwość sterowania ogrzewaniem.

Dużą wagę przywiązujemy do terenów wokół naszych osiedli – planujemy je tak, żeby były one przyjazne nie tylko dla mieszkańców, ale również dla zwierząt. Zachowujemy pierwotne i rodzime gatunki roślin oraz sadzimy takie, które mają właściwości filtrujące. Budujemy także przejścia dla małych zwierząt oraz budki i karmniki dla ptaków.

Bazowe funkcje systemu Appartme, które dostarczamy w standardzie każdego lokalu mogą zostać rozbudowane przez właściciela mieszkania o szereg opcji dodatkowych, jak np. sterowanie roletami, monitoring czujników komfortu wewnętrznego lub czujników zalania.

Kolejnym proekologicznym działaniem Skanska jest inwestycja w zieleń. Dużą wagę przywiązujemy do terenów wokół naszych osiedli – planujemy je tak, żeby były one przyjazne nie tylko dla mieszkańców, ale również dla zwierząt. Zachowujemy pierwotne i rodzime gatunki roślin oraz sadzimy takie, które mają właściwości filtrujące. Budujemy także przejścia dla małych zwierząt oraz budki i karmniki dla ptaków.

Nasze ekologiczne działania i realizacje w kierunku zrównoważonego budownictwa potwierdza otrzymany certyfikat BREEAM. To system certyfikacji, który zobowiązuje nas to tego, aby nasze inwestycje spełniały wymogi ograniczenia wpływu na środowisko oraz stworzenia otoczenia przyjaznego dla zdrowia i komfortu użytkowników.

Architekci projektujący dla klienta indywidualnego mają jasno wytyczone oczekiwania względem lokalu mieszkalnego. Obecnie coraz więcej firm przeprowadza ankiety wśród pracowników biur, zanim przystąpi do remontu czy projektu nowego biura, na popularności zyskują również konsultacje społeczne dotyczące przestrzeni publicznych. Ale tego typu feedbacku nie ma zbyt wiele w przypadku projektowania mieszkań pod klucz, które jeszcze nie mają nabywcy. W jaki sposób architekt może przewidzieć potrzeby przyszłych lokatorów?

IK: W Skanska działamy dwutorowo, aby poznać potrzeby klientów – prowadzimy wewnętrzne badania oraz korzystamy z doświadczenia pracowni architektury wnętrz, z którą współpracujemy. Jesteśmy również na bieżąco ze światowymi trendami – nasi architekci uczestniczą np. w targach designu w Mediolanie, skąd czerpią liczne inspiracje.

Wiedzę o preferencjach naszych klientów czerpiemy także z analizy zmian lokatorskich w już istniejących inwestycjach. Sprawdzamy, jak mieszkańcy modyfikują niektóre nasze projekty.

Sprawdzamy także dane dotyczące sprzedaży – rozkład mieszkania, liczbę pokoi, cenę, lokalizację inwestycji. Te informacje pozwalają zweryfikować realia naszego lokalnego rynku. Wiemy, na co mogą sobie obecnie pozwolić klienci i o jakie rozwiązania powinniśmy poszerzyć ofertę. Dobrym tego przykładem jest inwestycja Holm House 3, w której przygotowaliśmy dwa rodzaje mieszkań gotowych „pod klucz” – w stylu nowoczesnym oraz klasycznym. Wybory klientów oraz wyniki ankiety posprzedażowej pozwalały nam zbadać, jakie są ich faktyczne potrzeby.

Wiedzę o preferencjach naszych klientów czerpiemy także z analizy zmian lokatorskich w już istniejących inwestycjach. Sprawdzamy, jak mieszkańcy modyfikują niektóre nasze projekty. Czasami widzimy np., że dodatkową toaletę przekształcają na garderobę lub pralnię. W naszych nowych projektach są już mieszkania, w których uwzględniona została ta propozycja.

Wśród aktualnych inwestycji Skanska jest projekt Solen Kabaty, który powstaje w ścisłej współpracy z Fundacją Integracja i ubiega się o certyfikat "Obiekt bez barier". Nie jest to zresztą Wasz pierwszy budynek mieszkalny z takim certyfikatem. Jakie aspekty projektu są brane pod uwagę, jakie rozwiązania implementowane w obiektach bez barier architektonicznych?

IK: Inwestycje z certyfikatem „Obiekt bez barier”, przyznawanym przez Fundację Integracja, to przede wszystkim komfortowe i bezpieczne osiedla dla wszystkich – rodziców z małymi dziećmi, seniorów oraz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

W projektach objętych tym certyfikatem dostosowujemy do wytycznych Fundacji wszystkie części wspólne oraz 40% mieszkań. W przypadku lokali – szerokość korytarzy musi być dopasowana do szerokości wózka. Powiększamy łazienkę, przesuwamy takie elementy wyposażenia, jak umywalkę i toaletę, żeby w pomieszczeniu można było zrobić obrót wózkiem.

Dokonujemy zmian w aranżacji mieszkań – np. pilnujemy, aby przestrzeń na łóżko w sypialni umożliwiała swobodny wjazd do pokoju na wózku. Dodatkowo robimy bezprogowe drzwi balkonowe, dzięki czemu posadzka wewnątrz i na zewnątrz jest na tym samym poziomie.

Solen Kabaty w Warszawie, proj. Kulczyński Architekt, fot. mat. Skanska Residential Development Poland

W przypadku części wspólnych używamy kontrastujących materiałów i kolorów, które są dostosowane do osób słabowidzących. Powierzchnie poziome jak podłoga muszą kontrastować ze ścianami lub być oddzielone dobrze widocznym cokołem. Schody na korytarzu również różnią się od podłogi. Litery na budynkach muszą kontrastować z tłem – nie może być to np. beż na białej ścianie. Numeracja na drzwiach również powinna być wyraźnie oznaczona. W windach i domofonach pod przyciskami zamieszczamy numerację w języku Braille’a.

Tego typu rozwiązania sprawiają, że obiekt jest dostępny nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ale także starszych mieszkańców, czy niedowidzących.

Dziękuję za rozmowę