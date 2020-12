Projektowanie w duchu diversity kluczem do sukcesu

"Projektujemy osiedla, które nie wykluczają żadnych grup użytkowników. Ważne jest tworzenie modeli nastawionych na integrowanie mieszkańców, co ma ogromne znaczenie w budowaniu relacji międzyludzkich." - mówi Aleksandra Sokołowska, Project Manager warszawskiego Osiedla Mickiewicza, które zdobyło tytuł "Lidera Dostępności" w tegorocznej edycji konkursu.

Podejście do projektowania osiedli zmieniało się na przestrzeni lat. Na co stawiamy dziś i jak bardzo różni się to od czasów sprzed ostatnich dziesięcioleci?

Aleksandra Sokołowska: Architekci od zawsze mierzyli się z potrzebami wygenerowanymi przez czasy, w których przyszło im projektować. Mieszkalnictwo powojenne było nastawione na budowanie oszczędne, choć niekoniecznie funkcjonalne. Lata 70. przyniosły początek ery budownictwa z wielkiej płyty, z kolei w latach 80. wyż demograficzny wymusił rozkwit mieszkalnictwa i rozwinęło się budownictwo spółdzielcze.



Dzisiaj projekty mieszkaniowe są bardziej skupione na zindywidualizowanych rozwiązaniach. Różni się podejście do finalnych użytkowników, czyli lokatorów - teraz zdecydowanie większą uwagę przykłada się do ich doświadczeń. Świadomość kupujących rośnie, a wraz z nią wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu życia. Współcześni deweloperzy wprowadzają innowacyjne rozwiązania i wychodzą ponad narzucone przez przepisy prawa wymogi techniczne projektów, aby dostarczyć osiedla przystępne i komfortowe. Na znaczeniu zyskały certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość wykonania, a przy tym także dbałość o środowisko w procesie powstawania inwestycji. Dzięki proaktywnemu wychodzeniu naprzeciw potrzebom mieszkańców budynki są nie tylko wygodne i indywidualnie dopasowane, ale również bezpieczne dla użytkowników i przyjazne środowisku naturalnemu.



W jaki sposób nowoczesne budownictwo odpowiada na potrzeby mieszkańców?

A.S.: O potrzebach myślimy już na etapie procesu tworzenia planów mieszkań. Projekt powstaje z dbałością o to, aby każde mieszkanie miało dobrze przemyślany układ funkcjonalny. Osiedle Mickiewicza jest doskonałym przykładem – tu większość lokali ma możliwość łatwego przearanżowania, co ułatwia na przykład dostosowanie ich dla osób z niepełnosprawnościami. Generalnie osiedla Skanska są zaprojektowane tak, aby każdemu mieszkańcowi ułatwiać życie i codzienne poruszanie się po budynku.

Obecnie osoby zainteresowane kupnem mieszkania zwracają coraz większą uwagę na dodatkowe, ważne z ich punktu widzenia aspekty, związane z potencjalnym nowym miejscem zamieszkania. Sposób projektowania osiedli uwzględnia już nie tylko wymogi lokalowe, ale również całą urbanistykę i infrastrukturę otoczenia. W ramach zapewniania mieszkańcom przyjaznej przestrzeni wokół inwestycji, deweloperzy stawiają też mocny nacisk na ciekawą aranżację części wspólnych. Na osiedlach Skanska znajdziemy place zabaw dla dzieci w różnym wieku, ławki, stojaki na rowery i ścieżki rowerowe, przestrzenie rekreacyjne i zieleń, która zachęca mieszkańców do rekreacji na świeżym powietrzu oraz spędzania czasu w przestrzeniach współdzielonych z innymi osobami.