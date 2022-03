Przełamać wizerunek szpitali

Architekt Aleksandra Czubaszek-Siłuch z pracowni Kuryłowicz & Associates pracowała ostatnio nad projektem dla jednego z największych szpitali pediatrycznych: Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. - Nowoczesny szpital dziecięcy to budynek po pierwsze funkcjonalny, a po drugie wpisujący się w najnowsze trendy w projektowaniu. Poza świetnie dopracowanym układem funkcjonalnym oraz najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, jest również miejscem przyjaznym, które nie będzie w swojej formie przytłaczające dla różnorodnych użytkowników. Jest to szczególnie trudne zadanie w kontekście szpitala pediatrycznego - podkreśla Aleksandra Czubaszek-Siłuch .

Arch. Aleksandra Czubaszek-Siłuch wraz z arch. Katarzyną Woźniak i pod kierunkiem arch. Piotra Żabickiego z pracowni Kuryłowicz & Associates przygotowała projekt kompleksowej modernizacji Izby Przyjęć oraz holu Rejestracji 30-stu Poradni Specjalistycznych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Ostatnio pracowała pani nad projektem dla jednego z największych szpitali pediatrycznych w Polsce. Jakie są obecnie trendy w projektowaniu szpitali dziecięcych?

Obecne trendy projektowe stosowane w innych typach architektury (np. biurowcach) mają także swoje odzwierciedlenie w projektowaniu placówek opieki medycznej. Szpitale w ogólnym postrzeganiu kojarzą się z wielkogabarytowymi molochami, o zimnych wnętrzach, które przez swoją skrajną funkcjonalność stają się wręcz opresyjne dla użytkownika. Współcześnie jako architekci staramy się przełamać ten wizerunek, starając się zmniejszać wizualnie skalę budynków, zarówno w bryle, elewacji, jak i wnętrzach, oraz wprowadzając naturalne materiały czy „nieszpitalne” rozwiązania wnętrzarskie w tych pomieszczeniach, w których jest to możliwe. Jest to ukłon nie tylko w kierunku pacjentów, ale również personelu szpitalnego, który na daną przestrzeń wyeksponowany jest cały czas. W naszej pracowni – Kuryłowicz & Associates – szczególną uwagę zwracamy na projektowanie inkluzywne, które stara się spełnić potrzeby wszystkich użytkowników projektowanej przestrzeni.

W jaki sposób zaprojektować nowoczesny szpital dla dzieci?

Dlaczego?

Ponieważ tutaj użytkownikiem jest nie tylko dziecko, ale również dorosły, rodzic czy pracownik szpitala. Przy czym w tym przypadku dzieckiem jest zarówno noworodek, jak i nastolatek. Wiadomo, jak bardzo zmienia się postrzeganie przestrzeni nie tylko z wiekiem, ale również pod wpływem danej sytuacji czy emocji, dlatego też tak ważne jest, aby przed przystąpieniem do prac projektowych przeprowadzić gruntowną analizę potrzeb użytkowników danej przestrzeni. Innymi słowy – inaczej trzeba podchodzić do projektowania przestrzeni otwartych szpitala, tu mam na myśli na przykład izbę przyjęć, a inaczej do projektowania oddziałów, ponieważ wraz ze zmianą funkcji przestrzeni szpitalnej, zmienia się typ pacjenta, sytuacja w której się znajduje oraz, co za tym idzie, powinna się zmieniać również otaczająca go przestrzeń.