Przemo Łukasik: Rolą rządu jest wspierać polską przedsiębiorczość

- Szczególnie w tych okolicznościach, prawo na podstawie którego możemy starać się o wsparcie, powinno być krótkie, jednoznaczne, a przepisy skutecznie aplikowane - mówi Przemo Łukasik, współzałożyciel Medusa Group, pytany o to, jakich działań oczekuje od rządu w dobie pandemii.

REKLAMA

Jak pracujecie Państwo w dobie szerzenia się koronawirusa?

Przemo Łukasik: Mój dzień wygląda, jak poprzednie. Zaczynam najczęściej od ćwiczeń sportowych (kwestia przyzwyczajenia), kawy, przeglądnięcia maili. W obecnej sytuacji, kiedy wszystkie zespoły pracują z domu, jestem w pracowni, co można nazwać dyżurem.

Pracujemy tak jak do tej pory, pełnym składem wykorzystując wszystkie dostępne środki komunikacji. Nasze zespoły, łączą się za pomocą telekonferencji z klientami, jak również wewnętrznie kontynuujemy nasze narady.

Jak Państwa zdaniem sytuacja dotknie branżę i - bezpośrednio - architektów?

PŁ: Odwołam się to sportowej metafory. Uprawiam triatlon i jestem kilkukrotnym zdobywcą medalu IronMan. Wiem co to długi dystans i wiem jak ważna w tego typy zmaganiach jest nie tylko kondycja, ale też głowa. Ten dystans zawsze trzeba pokonywać w samotności - takie są zasady. Podobnie jest w pracy zawodowej choć nam jest dziś łatwiej. Medusa Group ma wspaniałych współpracowników. To w coraz większym stopniu gra zespołowa.

Mamy wytrenowany zespół. Zawsze możemy na siebie liczyć. A zmiany? Cóż architektura zawsze była, jest i będzie dziedziną, która powstaje w określonym celu, w określonym miejscu i określonym czasie. To co się dzieje, miejsce, sytuacja, czas są dla nas nowym kontekstem.

Architektura zawsze adaptowała się do różnych kontekstów. Dzisiaj będzie musiała wpisać się w rzeczywistość nowej pandemii, zmian klimatycznych i kryzysu gospodarczego. Mam nadzieję, że po pierwszym szoku, inwestorzy jak i sami architekci zaczną szukać rozwiązań, programów, technologii, które w nowy sposób opisywać będą przestrzeń publiczną.

W jaki sposób rząd mógłby pomóc branży architektonicznej?

PŁ: Budowaliśmy naszą pracownie wiele lat dając zatrudnienie wielu architektom. Zawsze politykę zatrudnienia, opieraliśmy o szacunek i odpowiedzialność. Nasi architekci zatrudnieni są na umowy o pracę. Nie stosowaliśmy praktyk zatrudniania na tzw. „smieciówki”. Dziś jest to nasz poważny balast i odpowiedzialność.

Jako architekt, a tym razem może nawet bardziej jako przedsiębiorca, cenię sobie stabilność i czytelność przepisów. Szczególnie w tych okolicznościach, prawo na podstawie którego możemy starać się o wsparcie, powinno być krótkie, jednoznaczne, a przepisy skutecznie aplikowane. Rolą polskiego rządu, jest w takich okolicznościach wspierać polską przedsiębiorczość, tłumić panikę, tworzyć solidne i czytelne prawo, współpracować.