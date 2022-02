Przemo Łukasik: startowanie w konkursach to przede wszystkim nauka

Przemo Łukasik, współzałożyciel pracowni Medusagroup, a także juror w 23. konkursie Koło „Projekt łazienki 2021”, opowiada o tym, co zaważyło na jego ocenie prac konkursowych, nauce płynącej dla architekta z brania udziału w konkursach oraz projektowaniu dobrej łazienki.

Grand Prix 23 Konkursu KOŁO „Projekt łazienki 2021” na projekt toalety publicznej w rejonie Polany Huciska w Dolinie Chochołowskiej na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego otrzymała praca o godle 1534, „Uniesiona łąka”, której autorami są Ewa Pokrzywa i Marcin Gierbienis. O tym, co zadecydowało o wygranej projektu, jego atutach, ale też idei konkursów architektonicznych i projektowaniu toalet rozmawiamy z jednym z jurorów – architektem Przemo Łukasikiem, współzałożycielem pracowni Medusagroup.

Jak oceniasz poziom prac konkursowych?

Przemo Łukasik: Poziom był absolutnie wysoki, ale też adekwatny do danych okoliczności, które ten konkurs dosyć mocno komentuje. Geberit nie wybiera przypadkowych miejsc. Tymi miejscami prowokuje projektantów i jury do tego, żeby zastanowić się jak architektura powinna ingerować, interweniować lub inkrustować w otoczenie. Z budynkami zawsze przynosimy pewną funkcjonalność. Tej funkcjonalności w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego brakuje.

Od wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, czujemy coraz większą odpowiedzialność, jaka spoczywa na nas jako użytkownikach, inwestorach czy architektach za to, co pozostawiamy po sobie - nie tylko w formie, ale również w tzw. chmurze. Myślę tutaj o odpowiedzialności za CO2 oraz za to, żeby obecność ludzi nie była w takiej kontrze wobec obecności zwierząt i roślin na planecie. Wszystko to wybrzmiało dosadnie w ostatniej edycji konkursu - nie tylko poprzez wybraną pracę laureatów, ale również w projektach, które doszły do ścisłego finału, dostały wyróżnienia i nagrody.

Czy ostateczny werdykt pokrywał się z Twoimi indywidualnymi ocenami? Zwycięska koncepcja i Twój projekt domu w Bieszczadach bazują na podobnych do siebie pomysłach, czy to właśnie ten sposób myślenia sprawił, że doceniłeś ten projekt?

Tak. Ostateczny werdykt, który był mierzony nie tylko miarą moich indywidualnych potrzeb, ale także świadomości tego, jak powinniśmy myśleć o przestrzeni na skraju, potwierdził się również u innych członków jury, którzy dysponują czasami większym doświadczeniem, czasami różnym doświadczeniem od mego. Wartością było dla mnie to, że potrafiliśmy spojrzeć na te projekty tak, żeby oceniać je podobnymi kategoriami.

Oczywiście, nasuwa się podobieństwo trochę estetyczne, trochę ideowe z projektem, nad którym pracowaliśmy z Medusagroup w Bieszczadach, gdzie rzeczywiście stawaliśmy również w kontekście bardziej przyrody, a nie urbanistyki. Czuliśmy, że obecność człowieka jest tam mile widziana, ale pod warunkiem, żeby będzie on akceptować okoliczności przyrody i szanować każdego jej użytkownika.