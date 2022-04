Przepływ energii w projekcie biura? Axpo i Bit Creative pokazują, że to możliwe

Naszpikowane odważnymi detalami nawiązującymi do źródeł energii - takie jest biuro Axpo w The Warsaw Hub projektu pracowni Bit Creative. Barnaba Grzelecki, główny projektant, zdradził nam jak wyglądał proces tworzenie przestrzeni do pracy dla globalnego gracza na rynku odnawialnych źródeł energii.

Axpo posiada swoją siedzibę w The Warsaw HUB. W jaki sposób ten prestiżowy budynek oraz sąsiedztwo innych firm, takich jak Google, Getin Noble Bank, Oracle czy Cushman & Wakefield wpłynęło na Pana myślenie o tym projekcie?

Barnaba Grzelecki, założyciel pracowni Bit Creative: W tym budynku jest również projekt naszego autorstwa dla firmy Huuuge Games, który zajmuje trzy piętra. Jeśli chodzi o wybór lokalizacji: Axpo szukało miejsca, które będzie otwarte na nowe technologie i ekologiczne rozwiązania. Jako architekci doradzaliśmy wybór budynku The Warsaw HUB pod względem efektywności powierzchni. Uważam, że ten budynek ma bardzo dobry i efektywny layout.

Przy projektowaniu skupiamy się na danej firmie i budynku. Niespecjalnie zwracamy uwagę na sąsiadów. Najważniejszy jest dla nas inwestor i jego potrzeby. Natomiast sama bryła kompleksu była dla nas inspiracją przy tworzeniu wnętrza biura.

A czy ekologiczny charakter biurowca znalazł odzwierciedlenie w projekcie biura?

Axpo Group to globalna firma działająca w segmencie produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych. Biuro w każdym calu nawiązuje do działalności firmy, a poszczególne elementy zainspirowane są źródłami energii.

Jakie były wytyczne inwestora odnośnie tego, co powinno znaleźć się w przestrzeni pracy?

Inwestor oczekiwał biura funkcjonalnego, przestronnego, z motywem nawiązującym do działalności firmy. W zamyśle miała to być przestrzeń nowoczesna, ekologiczna, inspirująca i kreatywna. Taka, w której czuć pozytywną energię.

Inwestorowi zależało również na konkretnych rozwiązaniach. Stąd też pojawiły się takie przestrzenie, jak strefa konferencyjna, przestronna kuchnia ze strefą relaxu, mobilna strefa kreatywna czy open space z wydzielonymi salkami i mniejszymi pomieszczeniami do pracy w ciszy.

Co Pańska pracownia dodała od siebie?

Jako pracownia nadaliśmy temu wszystkiemu niebanalny kształt. Zależało nam na pokazaniu przepływu energii, co nie należało do najłatwiejszych zadań.

Jaki był leitmotiv tego projektu? Wydaje się, że poszli Państwo w nieco „kosmiczne” rozwiązania.

Leitmotivem była energia i źródła odnawialne - tym zajmuje się Axpo Group. Biuro miało być nowoczesne i zaawansowane technologicznie, jednak nie powiedziałbym, że efekt jest kosmiczny. Energia i jej formy pozyskiwania stanowiły główną inspirację.

Na suficie przez cały korytarz idą dwie pofalowane lampy nawiązujące do przepływu energii. W salach konferencyjnych zaprojektowaliśmy akustyczne sufity w kształcie fal imitujących podmuch wiatru. Poniżej tych sufitów znajdują się oprawy w kształcie śmigieł wiatraków. W salce Solar znajduje się stół z blatem z panelu fotowoltaicznego. W sali Hydro zaprojektowaliśmy żarówki na ścianie i suficie oraz stół z niebieskiej żywicy. W salce Natural Gas podstawę dla stołu stanowią stalowe rury, a na ścianach możemy znaleźć zawory. Biuro naszpikowane jest odważnymi detalami.

Całość biura podkreślona jest dużą ilością zieleni, która znalazła swoje miejsce w donicach mocowanych do sufitu.

Jakie były największe wyzwania przy tym projekcie?

Wyzwaniem był cały proces i projekt, który był bardzo nietypowy i indywidualny. Ogromna ilość trudnych detali wymagała od nas dużego zaangażowania. Zaprojektowanie i skoordynowanie wszystkich elementów jest czasochłonne i skomplikowane. Przy zaangażowaniu dużej ilości osób - w tym inwestora - udało nam się ten projekt zakończyć z sukcesem.

Nad czym dziś pracujecie?

Obecnie pracujemy nad kilkoma większymi projektami, których zakończenie przewidziane jest w III kwartale tego roku. Jest to między innymi kancelaria prawna, biuro dla dewelopera czy firmy z branży kurierskiej.

Według naszego projektu powstanie również biuro dla firmy Netcompany z branży IT które zajmie blisko 6000 mkw. i zlokalizowane jest na ostatnich piętrach biurowca P180 realizowanego przez Skanska przy metrze Wilanowska.