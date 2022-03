Przyszłość architektury? Pod znakiem przeszkleń

Przeszklenia pełnią dziś kluczową rolę w architekturze budynku. Integrują się z wymaganiami domów inteligentnych, adaptują się do warunków atmosferycznych, reagują na zmiany pogody. Przede wszystkim jednak umożliwiają większy kontakt z przyrodą dając ludziom to co Skandynawowie nazywają hygge: swobodę przebywania w otoczeniu, które ich uspokaja i daje bezpieczeństwo oraz szczęście – mówi Maciej Mazgaj z Multiko Architektura Okien.

W nazwie firmy użyliście słowo „architektura”. Dlaczego, skoro zajmujecie się szybami?

Maciej Mazgaj, współwłaściciel Multiko Architektura Okien: To niezwykle ważny i nieodłączny element Multiko, ponieważ jesteśmy firmą utożsamiającą się z wyjątkowymi architektonicznie domami jednorodzinnymi. Wyróżniają się one na tle innych realizacji i cechuje je zaawansowana technologia. Nie dostarczamy stolarki masowej, tworzymy skomplikowane produkty dla potrzeb indywidualnych klientów. Jednym słowem - jesteśmy wszędzie tam, gdzie powstają piękne domy.

Specjalizujecie się w trudnych konstrukcjach okien wielkoformatowych. Dlaczego postawiliście akurat na niszowy w naszym kraju sektor willowy?

Bo mamy ambicje współpracy przy najatrakcyjniejszych obiektach mieszkalnych w kraju. W tych obiektach projektanci i inwestorzy puszczają wodze fantazji i stać ich na to, by spełnić marzenia swojego życia, w tym sny o „szklanych domach” zlokalizowanych w niezwykłych okolicznościach natury. To wiąże się z ciekawymi wyzwaniami dotyczącymi stolarki okiennej, która otwiera wnętrza na otoczenie i na nowo organizuje przestrzeń.

Okno stało się dla klienta z sektora premium ważnym elementem architektury, a nawet designu?

Tak, ma być subtelne, piękne. To brama do świata natury. Najpiękniejsze wille powstają zazwyczaj na wyjątkowych działkach. Architekci podejmują wszelkie starania, aby doprowadzić do symbiozy budynków z przyrodą. a inwestorzy oczekują, że nawet przebywając wewnątrz budynku będą mogli na co dzień cieszyć się widokami, naturą, pięknem otoczenia. Dlatego w przypadku okien liczą się forma, kształt oraz wielkość przeszkleń. Efekt oczywiście musi łączyć się z najwyższą jakością wykonania. Właściwie wykonane, zgodnie z wizją architekta, to biżuteryjna praca wymagająca ogromnej staranności.

Nie od razu jednak ofertę Multiko kierowaliście do wymagającego sektora rezydencyjnego w Polsce. Jakie były Wasze początki?

Na starcie dostarczaliśmy stolarkę do klasycznych domów jednorodzinnych. Najpierw drewnianą i drewniano - aluminiową, potem również PVC. Jednak powstające nowe, coraz odważniejsze projekty domów, stawiały również wyższe wymagania konstrukcjom okiennym. Wówczas zdecydowałem, że stworzymy w Multiko nasz własny dział projektowy, w którym architekci i technolodzy odpowiedzialni będą za dopasowanie okien do najbardziej wymagających realizacji, stając się w końcu bezpośrednim wsparciem i partnerem technologicznym największych biur projektowych w kraju.