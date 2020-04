Rafał Barycz: Architektura zwróci się ku nowym problemom

Po zakończeniu pandemii nic już nie będzie takie jak dawniej. Architektura zwróci się ku nowym problemom, jak przywrócenie rzeczywistego charakteru centrom miast oraz wyjście na przeciw potrzebom ludzi starszych - mówi dr arch. Rafał Barycz, Biuro Architektoniczne Barycz i Saramowicz.

Pandemia choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirus SARS-CoV-2 wpłynie na kształt architektury w kilku aspektach. - Czeka nas jeszcze większa i powszechniejsza dążność do unifikacji funkcji zamieszkania i pracy, umożliwiającej zdalną działalność zawodową - wskazuje dr Rafał Barycz.

Zdaniem Rafała Barycza po ustaniu zarazy zapewne zmienią się wektory projektowania architektonicznego. - Koncepcja trzeciej fali technologicznej, w ujęciu Alvina Tofflera, nie do końca się sprawdziła. Na pewno błędem było przeniesienie światowej produkcji na Daleki Wschód, co dziś w czasach pandemii powoduje liczne perturbacje, zarówno dla gospodarki, jak i zdrowia publicznego. Stąd przed społeczeństwami, zwłaszcza w Europie, stanie zadanie reindustrializacji, a to z kolei ogromne pole do zagospodarowania dla architektury. Będzie to rzecz jasna inny przemysł niż ten z czasów „cywilizacji maszyn”, bo oparty na wysoko innowacyjnej myśli ludzkiej, przyjazny dla środowiska - ocenia architekt.

Obserwowany w ostatnich latach wzrost możliwości szybkiego przemieszczania się i demokratyzacja transportu lotniczego generowały rozwój ruchu turystycznego na ogromną skalę. Dla wielu krajów stał się on kołem zamachowym gospodarki, wręcz jej główną gałęzią. - Architektura znalazła tu dla siebie niezwykle obiecującą niszę, a obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego, udostępnianiem kultury, masowym sportem, stanowiły często prawdziwą architektoniczną „Spitzenklasse”. Po zakończeniu pandemii, jak można się spodziewać, nic już nie będzie takie jak dawniej. Ów wszechogarniający „tourism” wyhamuje, a architektura zwróci się ku nowym problemom, jak przywrócenie rzeczywistego charakteru centrom miast oraz wyjście na przeciw potrzebom ludzi starszych - wskazuje dr Rafał Barycz.

W opinii architekta, jeżeli refleksja i pragmatyzm skłonią społeczeństwa do odejścia od globalizacji, zmieni się także postrzeganie architektury i jej zadań. - Przyszłością architektury nie jest homogenizacja, lecz scalenie modernizmu z rodzimością, zakorzenienie w lokalności i tradycji kulturowej - przekonuje. Według dr Rafała Barycza, podobnie jak Le Corbusier w "Quand les cathédrales étaient blanches", lecz w zupełnie innych i o wiele bardziej dramatycznych okolicznościach historycznych, możemy powiedzieć: "Chwila obecna jest niebywale intensywna. Zaczyna się nowa epoka".