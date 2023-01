Rafał Grzelewski, Grupa 5 Architekci o projektowaniu budynków na wynajem na 4 Design Days 2023

Mamy wielu klientów, którzy chcą tworzyć wyjątkowe projekty pod względem architektury, tak aby inwestycja charakteryzowała się unikalnością i jakością. To odpowiedzialność za miejsce i wpływ na otoczenie - przekonuje Rafał Grzelewski, architekt i wspólnik, Grupa 5 Architekci, prelegent 4 Design Days 2023 (26-29 stycznia, www.4dd.pl).

Dynamiczny rozwój rynku najmu instytucjonalnego oznacza wiele nowych budynków, nie tylko w wielkich miastach. Jak projektować nieruchomości PRS? Co jest kluczem do udanego projektu?

Rafał Grzelewski: Kluczem do udanego projektu jest przede wszystkim zdefiniowanie odbiorcy, a więc ustalenie, kto finalnie będzie z tego obiektu korzystać. W zależności od lokalizacji różnić się będzie profil docelowego użytkownika. To pod niego układamy program i funkcje towarzyszące. Inne założenia przyjmujemy w ścisłym centrum biurowym , a inne w otoczeniu uczelnianych kampusów.

Musimy jednocześnie pamiętać, aby „garnitur”, jaki szyjemy, pozostawał elastyczny. Potrzeby odbiorców zmieniają się szybciej niż żywotność obiektów, które projektujemy, stąd materiał musi umożliwiać swobodę w adaptowaniu wykreowanej funkcji i przestrzeni.

Dotyczy to np. rodzaju usług w parterach, liczby miejsc postojowych czy wyposażenia samego budynku. Zmieniające się otoczenie i infrastruktura mogą zachęcić do rezygnacji z posiadania samochodów, korzystania z gastronomii czy fitnessu w sąsiadujących obiektach.

Deweloperzy coraz większą wagę przywiązują do architektury swoich inwestycji. Czy widać to również w projektach PRS-ów?

To zależy, czy inwestor traktuje inwestycje jedynie w kategoriach ekonomicznych, czy też towarzyszy temu misja tworzenia przestrzeni publicznej bądź budowanie własnego wizerunku. Mamy wielu klientów, którzy chcą tworzyć wyjątkowe projekty pod względem architektury, tak aby inwestycja charakteryzowała się pewną unikalnością i jakością. To swoista odpowiedzialność za miejsce i wpływ na otoczenie.

Realizując projekty, kształtujemy ład przestrzenny, którego odbiorcami są wszyscy, a nie tylko użytkownicy danego obiektu. Niestety wciąż dominuje rynek ukierunkowany na cele ekonomiczne.

Jednym ze sposobów pobudzenia podaży na rynku PRS jest redevelopment. Co ma największy potencjał na konwersję? Stare hotele, a może biurowce w dobrych punktach dużych miast?

Jak wspominałem, dla PRS-ów kluczowy jest odbiorca i lokalizacja, gdyż to one pozwalają optymalnie ułożyć program.

Jeśli istniejące obiekty mają wyjątkową lokalizację i potencjał, to z pewnością zamiast wyburzenia warto rozważać ich adaptacje. Nawet jeżeli cechują je różne ograniczenia wynikające z poprzedniej funkcji, to wciąż mogą być bardziej atrakcyjne z uwagi na plastykę i charakter minionych lat. Tego nie da się na nowo „wyprodukować” z dnia na dzień, należy to dostrzec i uwypuklić. Z tego względu coraz większym zainteresowaniem pod PRS cieszą się dawne biurowce i obiekty poprzemysłowe ulokowane w centrach miast .

Coraz ważniejszym kryterium wartości nieruchomości staje się na całym świecie ESG. Dlaczego PRS, jako globalny produkt inwestycyjny, nie stara się o certyfikaty wielokryterialne tak intensywnie jak np. biurowce?

Tu znów widziałbym przyczynę w potrzebach i oczekiwaniach finalnego odbiorcy oraz podejściu samego dewelopera. Dopóki najemca nie będzie zwracał uwagi, czy inwestor działa według kryteriów ESG, to on sam też będzie miał mniejszą motywację do angażowania w rozwój zrównoważony w środowiska, odpowiedzialności społecznej ponad interes ekonomiczny. Choć ostatnie badania wskazują na brak negatywnego, a wręcz pozytywny wpływu ESG na wyniki inwestycji.

Na szczęście temat cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów, którzy chętniej inwestują w długotrwała wartości i podążają za światowymi trendami.

