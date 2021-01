Rainer Mahlamäki o przyszłości architektury w postpandemicznym świecie

Jak koronakryzys wpłynął na architekturę? Jak architekci poprzez swoje projekty mogą wpłynąć na bezpieczeństwo zdrowotne przestrzeni wokół nas? Czy pandemia oznacza schyłek ery budynków mixed-use? Rozmawiamy z Rainerem Mahlamäki, wybitnym architektem, współzałożycielem Lahdelma & Mahlamäki architects, prelegentem 4 Design Days Pre-Opening Online 28-29 stycznia, www.4dd.pl).

Czy pandemia wpłynęła bądź też myśli Pan, że wpłynie na Pana pracę i tworzone projekty? Czy przewiduje Pan zmianę w architektonicznych ideach spowodowaną trwająca pandemią?

Rainer Mahlamäki: Wydaje mi się, że wpływ pandemii na architekturę nie będzie aż tak znaczący jak chociażby w przypadku zmian klimatu czy pojęcia zrównoważonego rozwoju, gdzie cały czas pojawiają się nowe materiały i nowe technologie budowy. Przynajmniej nie w dalekiej perspektywie. Niemniej jednak bardzo ciężko jest przewidzieć wszystkie jej następstwa. Myślę, że jednym z nich może być konieczność uwzględnienia przez architektów w ich projektach, zwłaszcza urbanistycznych, potrzeby większej przestrzeni, większej ilości powietrza wokół nas.

Obecnie, przynajmniej w Finlandii i Skandynawii kwestie finansowe odgrywają bardzo istotną rolę w procesie projektowania. Z tego też powodu architekci bardzo często są zmuszeni ograniczać do minimum wszystkie przestrzenie publiczne w swoich projektach. Jeżeli mamy – na przykład – lobby, korytarz czy inną strefę komunikacyjną w budynku, to architekci starają się ograniczać ich powierzchnię. Teraz, będziemy musieli poważnie zastanowić się nad tym, jak wprowadzić tę dodatkową przestrzeń. Myślę, że jest to bardzo konkretny przykład wpływu pandemii na architekturę.

Będziemy również świadkami zmian w naszych zachowaniach jeżeli chodzi o sposób korzystania z czasu. Istnieje wiele innych powodów, poza koronawirusem, które wpłynęły na zmianę naszych nawyków i tego, jak konsumujemy czas. A robimy to inaczej iż jeszcze na przykład 20 lat temu. Podejrzewam, że chociażby dla Pani nie jest łatwe utrzymanie sztywnych godzin pracy od 9 do 5 popołudniu. Często musimy się również komunikować w weekendy, otrzymujemy emaile, odpowiadamy na nie, nawet w niedzielę. Zmienia się styl i sposób naszej pracy, a COVID-19 przyspiesza ten proces.

Czy architektura ma potencjał zapobiegania przyszłym kryzysom zdrowotnym, podobnym do tego, z którym się obecnie mierzymy? Czy na podstawie naszych bieżących doświadczeń, jesteśmy w stanie przewidzieć, jak uniknąć podobnych problemów w przyszłości?

RM: To naprawdę duże pytanie i prawdę powiedziawszy, sam dokładnie tego nie wiem. Myślę, że powinniśmy się zastanowić nad tym, jak dużo podróżujemy: czy wszystkie nasze loty są naprawdę potrzebne, czy może jednak nie. Od marca zeszłego roku wszystkie moje spotkania odbywały się za pośrednictwem platform takich jak Zoom lub Teams. Po naszej rozmowie mam umówione spotkanie z ludźmi z Zurychu. W innych okolicznościach, powinienem tam być już teraz, wracać do Helsinek jutro, zatrzymać się w hotelu etc. Nasze metody pracy również uległy zmianom.