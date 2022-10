Rearanżacja biur na własnych warunkach. Globalworth powołuje dział Workplaces

Aby w jak największym stopniu zaopiekować się swoimi nieruchomościami i najemcami, Globaworth Poland powołał do życia dział Workplaces, który ma na celu zoptymalizowanie całego projektu rearanżacji powierzchni biurowej. O nowym modelu usług fit-out rozmawiamy z Joanną Liberadzką oraz Krystianem Chrobokiem z Globalworth.

Jedną z największych realizacji jest fit-out dla biura MSD w Warsaw Trade Tower.

Skąd pomysł na powołanie własnego działu, który będzie się zajmował rearanżacją przestrzeni biurowych? Czy wpływ na to miała pandemia i przetasowanie rynku?

Krystian Chrobok, Technical Director, dział Worplaces w Globalworth Poland: Strategia Globalworth polega, m.in. na objęciu jak największym zakresem usług związanych z opieką nad naszymi najemcami oraz nieruchomościami. Zależy nam, aby zapewnić najemcom jak najbardziej przyjazne i komfortowe warunki do pracy. W związku z tym, wdrożyliśmy strategię zarządzania właścicielskiego, tak by być bliżej najemców i móc szybciej reagować na ich potrzeby oraz oczekiwania. Zobaczyliśmy, że takie działanie przynosi oczekiwane rezultaty w postaci jeszcze większego zadowolenia naszych najemców, co przekłada się w ogromnym procencie na najemców pozostających i przedłużających umowy. Jako landlord postanowiliśmy zaoferować podobną usługę dla nowych i potencjalnych najemców, których pierwsze dni obecności w budynku rozpoczynają się od tworzenia i organizacji własnego biura. W związku z powyższym przekształciliśmy dotychczasowy dział techniczny w dział Workplaces, którego zadaniem jest jak najefektywniejsze przeprowadzenie najemcy przez proces koncepcji i możliwie najlepsze zaplanowanie oraz wykorzystanie przestrzeni nowego biura, przez cały proces prac fit-out jak i proces późniejszych zmian czy reorganizacji w trakcie trwania najmu. W rezultacie oferujemy pełną usługę, zarówno w zakresie doradztwa architektonicznego, czy specjalistycznego, przez kompleksową realizację wszelkich prac dla wymarzonego biura „pod klucz”. Dodatkowo w najbliższej przyszłości, poza realizacją prac Fit-out chcemy także rozwijać dodatkowe usługi oferowane podczas realizacji prac, jak np. system zarządzania biurem flexi w zakresie możliwości tworzenia własnych przestrzeni co-workingowych, hot desków, w celu optymalizacji przestrzeni niezbędnej przy modelu pracy hybrydowej, czy choćby bardzo wymagających dziś systemów multimedialnych, ze względu na przeniesienie dużej części pracy na tryb zdalny. Choć sama pandemia nie miała wpływu na reorganizację w naszym zespole, ponieważ była to strategia zaplanowana jeszcze w 2019 roku, to idealnie wpisała się w obecne czasy, kiedy najemcy często diametralnie zmieniają wykorzystanie powierzchni i przeznaczenia biura. Dlatego jako Landlord, mając multibranżowy zespół specjalistów in-house, szybko reagujemy na potrzeby najemców w trakcie trwania umowy najmu, reorganizując zmiany i prace na powierzchni tak, aby możliwie jak najefektywniej dostosować przestrzeń do nowego, indywidualnego modelu pracy każdego najemcy, a jednocześnie prowadzić prace re-fitout, a taki sposób, by nie zakłócać codziennego funkcjonowania biura.

Czy to opłacalne biznesowo – zajmować się fit-outem samemu jako zarządca?

K. Ch.: Jesteśmy landlordem, nie firmą budowlaną, a za intencją tworzenia działu Workplaces nie stał bezpośrednio zysk finansowy, lecz chęci i potrzeba pomocy najemcom w przeprowadzeniu ich przez tworzenie swojego biura. W efekcie przekłada się to bezpośrednio na wzrost zainteresowania najmem. Jako Globalworth, nie zarabiamy na pracach fit-out i prowadzimy bezpośrednie rozliczenie z najemcą. Naszym podstawowym zyskiem jest jego zadowolenie, co zaowocuje w przyszłości naszą jeszcze lepszą współpracą, czy wraz z rozwojem najemcy, jego ekspansją i chęcią pozostania naszym partnerem biznesowym. Oferowanie modelu biura „pod klucz” to korzyści dla najemców. Członkowie zespołu Workplaces znają dokładnie możliwości i potencjał budynków, dzięki temu, w lepszy i bardziej efektywny sposób, niż zewnętrzne firmy, potrafią wpisać nowe biuro w nieruchomość.

Na 4 piętrach Warsaw Trade Tower w Warszawie dział Workplaces Globalworth Poland przeprowadził rearanżację powierzchni biurowej firmy MSD, fot. mat. pras.

W jaki sposób realizowane są prace?

K. Ch.: Same prace realizowane są z wieloma najemcami jednocześnie, ponadto nasz zespół tworzą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści z różnych branż. Dzięki temu, na każdym etapie realizacji prac, zarówno słuchamy potrzeb najemców, jak również pełnimy rolę doradcy w zakresie trendów czy nowych kierunków rozwoju biura. Najemca zwykle przeprowadza modyfikację biura raz na kilka lat, więc może nie zdawać sobie sprawy lub nie dostrzegać nadchodzących zmian i możliwości wykorzystania przestrzeni biura bardziej efektywnie. Zwłaszcza teraz, gdy żyjemy w dynamicznych czasach, w których tempo zmian jest szybsze niż wcześniej, dokładamy starań, by biuro służyło najemcy i przyciągało nowych i powracających z pracy w systemie „home office” pracowników. W trosce o komfort i zadowolenie najemców, jako landlord, podpisaliśmy wiele umów ramowych z producentami i dystrybutorami materiałów, co z racji ogromnego portfela powierzchni najmu, pozwala nam na jeszcze atrakcyjniejsze cenowo realizowanie prac, szybsze dostawy, gwarancje cen przy dynamicznym rynku kursu walut, czy cen materiałów. Co więcej, realizacja prac in-house wraz z pełną obsługą po stronie Globalworth od Leasingu, przez Workplaces do zarządzania, pozwala nam na szybsze i bardziej skoordynowane wykonywanie prac. Dzięki temu, wykonywanie fit-out-u jest tańsze i zajmuje mniej czasu, a jednocześnie minimalizuje zaangażowanie najemcy w proces. Dużym atutem jest także fakt, że najemca ma poczucie zaopiekowania na każdym etapie procesu.

Jak przebiega uzgadnianie procesu fit-outu z najemcą? Kto i na ile jest decyzyjny?

Joanna Liberadzka, Project Manager, dział Worplaces w Globalworth Poland: Uzgadnianie procesu fit-out, to złożony proces oparty na ścisłej współpracy najemca – wynajmujący.

Kluczowa jest faza wstępna, podczas której definiujemy oczekiwania najemcy co do układu funkcjonalnego powierzchni oraz wymagań dot. aspektów wizualnych nowej powierzchni. Po określeniu oczekiwań zespół architektów Globalworth przygotowuje space plan w ścisłej współpracy z Project Managerem, który zna uwarunkowania techniczne budynku. Po akceptacji space planu przez Najemcę, zespół kosztorysantów Globalworth przystępuje do wyceny prac. Wykonany budżet jest szczegółowo omawiany z najemcą, tak aby upewnić się, że uwzględnia wszystkie wymagania najemcy. Dodatkowo podczas tego etapu zespół Globalworth analizuje dostępność materiałów, tak aby umożliwić wykonanie prac w uzgodnionym terminie.

Po procesie uzgodnień rozpoczyna się proces, w którym duża odpowiedzialność spoczywa na wynajmującym – dedykowanemu Project Managerowi z działu Workplaces, Globalworth, który jest odpowiedzialny za cały project management procesu przebudowy. To project manager koordynuje prace projektantów, wykonawców i innych doradców technicznych weryfikując jakość i terminowość wykonanych prac, jaki i spełnienie oczekiwań Najemcy. Dedykowany Project Manager jest pierwszym kontaktem dla najemcy. W całym procesie staramy się na bieżąco informować najemcę o postępie prac. Proces wykonania fit-outu to synergia między najemcą a wynajmującym. Ważne jest wysłuchanie oczekiwań najemcy, a następnie wdrożenie ich do procesu przebudowy po wcześniejszej weryfikacji możliwości technicznych budynku i obowiązujących przepisów.

Ostatnio przeprowadzili Państwo największą tego typu realizację: dla kogo i na czym polegała? Jakie efekt uzyskaliście, jakie rozwiązania zastosowaliście?

J. L.: Projekt fit-out zrealizowany dla MSD, firmy z branży farmaceutycznej, polegał na wykonaniu metamorfozy na czterech piętrach biurowca Warsaw Trade Tower. Głównym założeniem było stworzenie przestrzeni, którą tworzą inspirujące strefy, przeznaczone do pracy zespołowej i indywidualnej, czyli odchodzenie od dobrze znanego modelu „open space”. W efekcie na łącznej powierzchni około 5 000 mkw. stworzono inspirującą i nowoczesną przestrzeń biurową z licznymi udogodnieniami, takimi jak, np. miejsca do pracy na siedząco i stojąco, chill room-y, strefy z kanapami, czy sale do masażu. Wydzielono przestronną kuchnię sprzyjającą zarówno spożywaniu posiłków, jak i nieformalnym spotkaniom oraz nowoczesną przestrzeń do organizacji szkoleń i konferencji. Największą zaletą nowego biura jest możliwość modyfikacji przestrzeni tak, by szybko dopasować ją do aktualnych potrzeb. Modułowe rozwiązania ułatwiają przygotowanie biura do pracy w niewielkich grupach czy wideokonferencji. Firma MSD postawiła na mocne akcenty kolorystyczne, we wnętrzach dominują: butelkowa zieleń, ceglana czerwień oraz żywy żółty. To dość niespotykany zestaw w przestrzeniach biurowych. Z kolei delikatniejsze odcienie takie jak biel i szarość dodają świeżości aranżacji. Projektanci zastosowali także nietypowy zabieg w recepcji. Sufity w tej reprezentacyjnej części zostały pomalowane na kolor zielony, co podniosło temperaturę wnętrza i dodało przytulnego klimatu. Wnętrze dodatkowo ocieplają rośliny. Wszystko po to, by zadbać o komfort pracowników.

Na 4 piętrach Warsaw Trade Tower w Warszawie dział Workplaces Globalworth Poland przeprowadził rearanżację powierzchni biurowej firmy MSD, fot. mat. pras.

Jak wiele planują Państwo takich rearanżacji? W jakich lokalizacjach?

K. Ch.: Obecnie zespół Workplaces obejmuje wszystkie 22 nieruchomości w Polsce, gdzie staramy się realizować prace dla każdego z najemców. Niemal wszyscy średni i mniejsi najemcy korzystają z takiej usługi, czy to ze względu na wygodę, czy bardzie atrakcyjną cenę, dążąc nas zaufaniem w tym procesie. W miastach regionalnych jak Kraków czy Wrocław, gdzie w przeciwieństwie do Warszawy kwitnie rynek usług wielkopowierzchniowych shared-services, najemcy często wybierają realizację prac we własnym zakresie ze względu na standardy, czy oczekiwania korporacyjne. Niemniej staramy się prezentować najemcy nasz model i korzyści współpracy z nami. Również wśród dużych najemców, zauważalny jest szybko rosnący trend powierzania nam prac. Najemcy zdają sobie sprawę z wygody procesu, nieporównywalnie mniejszego zaangażowania po ich stronie oraz znacznych oszczędności. Przy rearanżacji dużych biur są czasem niebagatelne, kilkuset-tysięczne różnice w porównaniu do zarządzania procesem i realizacji prac we własnym zakresie. Obecnie negocjujemy i re-negocjujemy wielu umów najmu, zarówno w Warszawie, jak i innych miastach w Polsce. Finiszujemy również z dwoma dużymi projektami typu fit-out w budynku Skylight & Lumen.