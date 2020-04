Retail zamarł w bezruchu

Skala wpływu pandemii i związanych z nią obostrzeń na branżę retail jest ogromna. - Inwestorzy z obawy o przyszłość wycofali zaplanowane remonty i otwarcia. Wszelkie rozpoczęte prace zostały wstrzymane do odwołania. Zawieszono prowadzone prace projektowe - mówi Marcin Lewandowski, kierownik zespołu projektowego ds. kreatywnych, Zamek Design.

Pracownia Zamek Design specjalizuje się w projektowaniu przestrzeni publicznych a w szczególności salonów sprzedaży w galeriach handlowych. Do tej pory spod kreski pracowni wyszło blisko 870 sklepów. Jak pandemia wpłynęła na branżę retail?

- Pojawienie się wroga numer 19 w Polsce spowodowało odcięcie grubą kreską wszystkiego, co nam dobrze znane. Kolejne decyzje o ograniczeniach w celu ochrony zdrowia oraz zamknięcie centrów handlowych w całej Polsce zadziałało drastycznie na sektor zarówno handlu, jak i bezpośrednio na wszystkie branże współpracujące - mówi Marcin Lewandowski, kierownik zespołu projektowego ds. kreatywnych, Zamek Design.

Skala wpływu pandemii i związanych z nią obostrzeń na branżę retail jest ogromna. - Inwestorzy z obawy o przyszłość wycofali zaplanowane remonty i otwarcia. W przeciwieństwie do budownictwa czy wykończeń wnętrz prywatnych ten sektor zamarł w bezruchu. Wszelkie rozpoczęte prace zostały wstrzymane do odwołania. Zawieszono prowadzone prace projektowe. Do ogłoszenia pandemii pracowaliśmy nad stworzeniem dwóch zupełnie nowych konceptów salonów polskich wiodących marek oraz nad kilkudziesięcioma projektami jednocześnie - opowiada Marcin Lewandowski.

Kluczowa współpraca biznesu i specjalistów

W Polsce jest około sześć do dziesięciu biur profesjonalnie zajmujących się projektowaniem dla retailu zatrudniających z reguły kilkadziesiąt wykwalifikowanych pracowników. - Już dzisiaj widać, że bez wsparcia rządowego, samorządowego, realnych ulg i programów dla całego sektora wiele firm nie przetrwa. Po za centrami handlowymi czy samymi najemcami obecną sytuację boleśnie odczuwają również wszystkie firmy świadczące usługi na rzecz tego sektora tzn. biura projektowe, firmy produkujące wyposażenie, produkujące odzież, reklamowe, VM, firmy dostarczające systemy sprzedaży, czy komponenty jak np. oświetlenie czy witryny, hurtownie materiałów itp. Niezbędna jest współpraca biznesu i specjalistów w swojej dziedzinie z rządem i wypracowanie etapowych rozwiązań w trakcie kryzysu oraz plan na wyjście z niego - przekonuje architekt.

- Wspieramy solidarnie działania i postulaty Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzeszający największe polskie marki handlowe. Zwracam uwagę na powstający problem zaprzepaszczenia wielu lat tworzenia wielkich polskich marek niejednokrotnie znanych już na świecie - podkreśla Marcin Lewandowski.

Jak zaznacza, architekt i projektant opiera swoją prace o patrzenie w przyszłość. Według Marcina Lewandowskiego, to na niej projektanci powinni się skupić i już teraz zauważać potrzeby świata po kryzysie i starać się je rozwiązywać. - Każde wyzwanie to test, egzamin wobec siebie i innych na to, jak sobie z nim poradzimy. Będziemy więksi od niego, czy też nas przerośnie? Wspólnie wymyślmy naszą nową przyszłość - przekonuje.