Robert Majkut: Czekają nas fundamentalne zmiany w sposobie myślenia o projektowaniu centrów handlowych

Pandemia koronawirusa zmieniła nawyki zakupowe klientów. Czy pociągnie za sobą zmiany w projektowaniu przestrzeni handlowych? Podczas Property Forum rozmawialiśmy z arch. Robertem Majkutem, CEO, Head of Design, Robert Majkut Design.

- Model sprzedaży, który już się zmienił, szybciej niż przewidywaliśmy, będzie miał bardzo duży wpływ na to jak będziemy myśleli w ogóle o miejscu doświadczeń w kontakcie z tymi markami, z którymi mamy do czynienia w centrum - mówił Robert Majkut, CEO, Head of Design, Robert Majkut Design. - Przed covidem ludzie szli do centrów handlowych, po to żeby spędzić tam trochę czasu przy okazji robienia zakupów, czegoś nowego doświadczyć, zobaczyć czy nawet się nauczyć. Teraz będą to główne powody, bo zakupy będzie można zrobić na zupełnie innych platformach. Myślę, że w większości wypadków marki będą się prezentowały głównie po to, by dostarczać doświadczeń związanych ze swoją kulturą, z tym jaki mają produkt, ponieważ tego nie jest w stanie dać nam e-commerce - prognozował architekt.

Architekt zwracał również uwagę na to, jak duże wyzwanie związane jest z przewidywaniem zachowań społeczeństw w różnych kontekstach kulturowych. - Mamy do czynienia z eksperymentem społecznym na niewyobrażalną skalę. Nikt nie potrafił sobie wyobrazić, że może dotknąć nas globalnie coś tak niedefiniowalnego, co spowoduje tak głębokie reakcje gospodarcze we wszystkich obszarach. To jest trudne do przewidzenia w konkretnych modelach. (...) Dużo zależy od psychologii tłumu, od tego w jaki sposób reagujemy na nowe przepisy, z różną dyscypliną. Proszę zwrócić uwagę z jak różną dyscypliną społeczną zachowywały się społeczności na różnych kontynentach. Okazuje się, że nie da się wypracować prostej odpowiedzi nawet na te same elementy układanki, które funkcjonują w różnych kontekstach kulturowych - zauważał Robert Majkut.