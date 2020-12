Rok 2020 okiem projektantki wnętrz

Jak pandemia wpłynęła na trendy w aranżacji wnętrz? Jakie wnętrzarskie trendy dominowały w mijającym roku i jakie prognozy można dziś wysnuć na 2021? Jak sytuacja epidemiczna w kraju wpłynęła na pracę projektanta? Czy odczuwalny był brak międzynarodowych imprez targowych? Odpowiada Magdalena Miśkiewicz, projektantka wnętrz i właścicielka pracowni Miśkiewicz Design.

Czy pandemia wpłynęła na oczekiwania klientów pracowni projektowych, a jeśli tak to w jaki sposób?

Magdalena Miśkiewicz: Wiosną obawialiśmy się, że wybuch pandemii zablokuje pracę biur projektowych. Na szczęście dość szybko okazało się, że Polacy nie rezygnują z kupowania, wykańczania i remontowania mieszkań. W branży projektowej panował więc w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich duży ruch.

Zmienił się natomiast sposób komunikacji projektanta z klientami. Zamiast spotykać się osobiście, korzystamy z komunikatorów internetowych. Nie wpływa to na przebieg prac projektowych i oszczędza wszystkim czas. Klienci chętniej decydują się obecnie na usługę projektowania „pod klucz”, częściej też powierzają projektantom nadzory podczas prac remontowych. Ze względu na braki w magazynach i wydłużone terminy dostaw, inwestorzy proszą nas o szybsze wykonanie książek projektowych, tak aby zamówione elementy wyposażenia dotarły na czas.

Jeśli natomiast chodzi o ich oczekiwania projektowe, to zdecydowanie częściej klienci proszą nas o uwzględnienie wygodnego miejsca do pracy w mieszkaniu czy w domu. Nie zawsze mamy możliwość wygospodarowania osobnego pomieszczenia na gabinet, ale musimy przewidzieć w projekcie przestrzeń do pracy i spotkań online. Taką, która z jednej strony zapewni użytkownikom spokój i pozwoli skupić się na sprawach zawodowych, a z drugiej da możliwość normalnego funkcjonowania pozostałym domownikom.

W jaki sposób brak największych imprez targowych wpłynął na tegoroczne wnętrzarskie trendy w naszym kraju, a także na Pani pracę? Skąd czerpała Pani inspiracje do projektów wnętrz?

MM: Muszę przyznać, że najbardziej brakowało nam w pracowni targów w Mediolanie. Tam zawsze do tej pory szukałyśmy inspiracji, poznawałyśmy nowe technologie, rozwiązania i najświeższe trendy w designie. W tym roku miałyśmy już wykupione bilety, zarezerwowane noclegi i nagle, z dnia na dzień wszystko się urwało. Głównym źródłem inspiracji stał się internet – portale wnętrzarskie i instagram, a także „burze mózgów” wewnątrz pracowni. Pandemia wszystkim nam uświadomiła, jak bardzo ważny i potrzebny jest bezpośredni kontakt z osobami z branży, możliwość przyjrzenia się „na żywo” materiałom, dotknięcia ich – te wszystkie interakcje, wymiana myśli, pomysłów i doświadczeń mają ogromne znaczenie w pracy projektanta wnętrz. I tego bardzo nam obecnie brakuje.