Rozgrywa się ostateczna walka o zaufanie klientów galerii handlowych. Design i ergonomia przechylą szalę?

Za nami pierwsze kroki w nowej rzeczywistości galerii handlowych. Pracownia Schwitzke Górski przeprowadziła pierwsze badania konsumenckie, ukazujące preferencje i obawy klientów galerii handlowych. - Badania przeprowadziliśmy w formie wywiadów, by zrozumieć co "siedzi w głowach" konsumentów i jak ich emocje wpływają na zakupy, a co za tym idzie, jak powinny reagować marki i jaką nową rolę w tym wszystkim odgrywać mogą architekci - mówi Anna Stępień, Senior Architect i Project Manager, Schwitzke Górski.

REKLAMA

- Na pewno dla niektórych retailerów termin otwarcia galerii handlowych był zaskoczeniem i nie zdążyli przygotować sklepów do nowego reżimu sanitarnego. Nie ma na co czekać - to właśnie teraz rozgrywa się ostateczna walka o zaufanie klientów. Walka, w której estetyka i ergonomia stosowanych rozwiązań także mają znaczenie - przekonuje Anna Stępień, Senior Architect i Project Manager, Schwitzke Górski. Bo teraz jest moment na schowanie części ekspozycji do magazynu i stworzenie nowych setów meblowych, by umożliwić klientom swobodne poruszanie się po sklepie.

Wskaźnik poczucia bezpieczeństwa klientów

Zakupy dla większości osób kojarzyły się z przyjemnością, szczególnie te dotyczące branży fashion. Jak będzie teraz? - To zależy od tego jak poważnie marki, a raczej ich architekci projektujący sklepy, podejdą do oczekiwań i stawianych im wymagań, także od strony konsumentów. Kluczowym nie będzie już wskaźnik zatowarowania, lecz wskaźnik poczucia bezpieczeństwa klientów. To on zbuduje lojalność klientów wobec marki. Teraz jest też moment na to, by zerwać brzydkie i źle kojarzące się żółte taśmy z podłogi i zastąpić je spójną, czytelną komunikacją sieci. Komunikacja powinna uwzględniać zarówno informacje o środkach bezpieczeństwa, bezpiecznych odległościach, jak i wspierać way-finding w sklepie. Dla klientów istotny jest teraz czas trwania zakupów. Dlatego należy skutecznie prowadzić ich do celu, by unikać napięć i dyskomfortu - tłumaczy architekt.

Coraz częściej ścieżka klienta zaczyna się w domu, w przestrzeni online. Dlatego tak ważne jest, aby sklep stacjonarny wspierał ich decyzję poprzez łatwe dotarcie do poszukiwanego produktu i poprzez architektoniczne rozwiązania, które będą zarówno przyjazne oku, jak i emocjonalnemu poczuciu komfortu. - Jeżeli architekci skupią się na odnalezieniu harmonii pomiędzy bezpiecznym, a ładnym, to zachęci to klientów do powrotu do fizycznych przestrzeni sklepowych - podkreśla Anna Stępień.

Bezpiecznie to nie znaczy brzydko

"Zakupy robię zazwyczaj w tym samym sklepie. Znając jego układ i lokalizację poszczególnych produktów, przygotowuję listę zakupów w taki sposób, by nie było konieczne powracanie w odwiedzone już alejki sklepowe. Dążę do maksymalnej optymalizacji" - to jeden z cytatów respondenta z przeprowadzanych wywiadów przez Schwitzke Górski, badających obecne postawy konsumenckie i zachowania zakupowe. - Aby sprostać oczekiwaniom klientów, nie traktujmy nowych wymogów sanitarnych jako coś przejściowego, czego się szybko pozbędziemy ze sklepu. Bezpiecznie nie znaczy, a przynajmniej nie powinno znaczyć brzydko - zaznacza Anna Stępień. Jej zdaniem, właśnie tu rozpoczyna się nowa rola architektów wymuszona pandemią i niejako rewolucją w podejściu do projektowania przestrzeni użytku publicznego, w tym także sklepów czy centrów handlowych.