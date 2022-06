Rozmawiamy o trendach w aranżacji przestrzeni biurowej

W panujących obecnie trendach, coraz trudniej odróżnić przestrzeń biurową od domowej. Co w tym sezonie będzie punktem obowiązkowym w przestrzeni do pracy twórczej, jak zmieni się kolorystyka, jakie dominują materiały? Na te i inne pytania opowiada Project Manager marki HOOF, Piotr Maj.

Jak właściwie urządzić pokój do pracy twórczej?

Piotr Maj: Człowiek potrzebuje: przestrzeni, kolorów, różnorodnego typu materiałów, funkcjonalnych i dobrze rozmieszczonych mebli oraz wygodnych siedzisk. Do bycia kreatywnym potrzebny jest kreatywny umysł, a ten potrzebuje przestrzeni oraz bodźców.

Warto więc skoncentrować się na rozwiązaniach, które wspierają procesy myślowe. Istotne w takiej przestrzeni, jest możliwość pracy w wygodnej pozycji: stojącej, siedzącej czy półleżącej. Kolorystyka i faktury we wnętrzu zależą od indywidualnych preferencji, ale z reguły stosuje się miękkie w dotyku materiały i naturalne kolory. Dbając o dobre samopoczucie pracowników, warto także by znalazły się tu także przedmioty, które lubimy, do których mamy sentyment — chodzi o wywoływanie pozytywnych emocji.

Oferta tego rodzaju mebli wśród producentów polskich i zagranicznych różni się od siebie?

Piotr Maj, Project Manager marki HOOF

P.M.: W przypadku naszej firmy HOOF korzystamy z producentów z całego świata Hiszpanii, Niemiec, USA, Austrii, Turcji, Włochy czy egzotycznej meblowo Chorwacji. Każdy z nich ma swoje rozwiązania każdy inaczej patrzy na design i ma własne pomysł na jego realizację. Mając tak szerokie porównanie, mogę śmiało powiedzieć, że polskie firmy nie odstają od naszych zagranicznych partnerów handlowych.

W jakim kierunku producenci rozwijają swoją ofertę? Jaki rodzaj mebli dominuje?

P.M.: Obecnie w biurach jest dużo roślinności. Kilka lat temu w zupełności wystarczył jeden wysoki kwiat umieszczony przy ladzie recepcyjnej. Teraz w projektowaniu stawiamy na kolory, miękkie tkaniny, miejsca do siedzenia typu soft seating. Jeszcze dekadę temu biurka oddzielone od siebie były nietapicerowanymi panelami, a dookoła stały szafy, krzesła. Dziś przestrzeń biurowa jest zdecydowanie bardziej mobilna i łatwa w rearanżacji. Jest to możliwe dzięki takim rozwiązaniom jak np. mobilne ściany o właściwościach akustycznych.

Na co zwraca się szczególną uwagę przy wyborze mebli do takiego rodzaju pomieszczeń? Na kształt czy bardziej dba się o kolor? A może jednym z najważniejszych elementów jest materiał?

P.M.: Kształt mebli nie ma tutaj większego znaczenia. Liczy się funkcjonalność i możliwość przearanżowania przestrzeni w bardzo krótkim czasie. Trendy we wnętrzach biurowych od kilku lat nawiązują do natury. Wstawiamy do pomieszczeń dużo roślin.

Stała zabudowa, jak panele ścienne bardzo często jest drewniana, meble typowo biurowe jak biurka, szafy, kontenerki występują w kolorach białych, szarych oraz drewnopodobnych co sprawia, że elementy te mają barwę bezpieczną niezależnie od tego, jakie trendy kolorystyczne będą panowały w przyszłości.

Mamy ogromną możliwość wyboru mebli typu soft seating. Ich projektanci są niesamowicie kreatywni. Zatarły się różnice pomiędzy meblami domowymi a biurowymi, więc w biurach znajdziemy wygodne fotele, kanapy, pufy, a nawet hamaki czy kosze plażowe.

A co z materiałami?

P.M.: Materiały od zawsze miały dwie funkcje, powinny być wytrzymałe oraz przyjemne w dotyku. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Jednak, mówiąc o przestrzeniach publicznych mamy tu określone wymogi, ma to wpływ na tkaniny, jakie wybieramy. W przestrzeni komercyjnej muszą cechować się m.in.: wysoką odpornością na ścieranie, dlatego dominują tkaniny poliestrowe, a w wyższych grupach wełna z dodatkami poliamidu.

Trend obecnie panują w urządzaniu wnętrz biurowych, to stworzenie niemal domowej atmosfery, czy ma to służyć podniesieniu efektywności pracy?

P.M.: W środowisku pracy wszystko ma służyć podniesieniu efektywności. To, że domowa atmosfera została wprowadzona do biura, nie jest przypadkiem. W domu każdy ma swój ulubiony kąt i przestrzeń, fotel bądź sofę, na których się relaksuje. Pracodawcy chcą osiągnąć za pomocą mebli dokładnie taki sam efekt.

Człowiek w przestrzeni urządzonej funkcjonalnie i wygodnie będzie pracował lepiej. Służy temu przede wszystkim podział powierzchni biurowej, tak by można było wybrać sobie ulubione miejsce, w którym będzie się wykonywać swoją pracę najbardziej efektywnie. Oczywiście im większa powierzchnia biura, tym większe możliwości, ale i na ograniczonej przestrzeni jest na to sposób np. bardzo funkcjonalne budki akustyczne, które firma HOOF ma w swojej ofercie.

Jaki rodzaj materiałów najlepiej sprawdza się w przestrzeniach do pracy twórczej? Czy są to materiały wygłuszające lub redukujące szum?

P.M.: To zależy, o jakiej pracy twórczej mówimy. Pracownik działu IT często pracuje w skupieniu, rozwiązując problem. Często siedzi w miejscu typu open space, więc materiały tam użyte, muszą się cechować wysoką absorpcją dźwięku. Stosujemy liczne rozwiązania od paneli dźwiękochłonnych montowanych przy biurkach, przez panele ścienne i sufitowe redukujące pogłos, po absorbery dźwięku. W takich przestrzeniach rekomendujemy także dobrej jakości wykładziny podłogowe.

Wpisuje się to w obecnie panujące trendy na materiały ekologiczne?

P.M.: Słowo ekologia jest w naszej branży odmieniane przez wszystkie przypadki. Podobnie jest w marce HOOF. Mamy w ofercie wszelakie ekologiczne rozwiązania. Zaczynjąc od wykładzin, w których nasz czołowy dostawca amerykańska firma Shaw Contract otrzymała niedawno certyfikat Air Comfort Gold, przez krzesła biurowe firmy Human Scale, gdzie wybrane modele są robione z porzuconych sieci rybackich aż po budki akustyczne firmy VANK w których do produkcji używa się lnu i konopi pochodzących z lokalnych upraw. Dodatkowo używany jest też poliuretan pochodzący z recyklingu PET.