Rozmowy z Największymi. Bartłomiej Kisielewski, Horizone Studio: Dyskusja o przestrzeni miejskiej to obowiązek architekta

O obowiązku uczestnictwa w dyskusji o przestrzeni miejskiej, jaki spoczywa na architektach, zaletach projektowania partycypacyjnego, kondycji zielonego budownictwa w Polsce i perspektywach na rok 2022 rozmawiamy z arch. Bartłomiejem Kisielewskim, partnerem w Horizone Studio i członkiem honorowym PLGBC.

Horizone Studio jest mocno zaangażowane w tworzenie przestrzeni miejskiej. Brali Państwo udział w warsztatach dotyczących dzielnicy Wesoła, które odbyły się pod koniec października w ramach Międzynarodowego Biennale Architektury, byli Państwo współinicjatorami dyskusji o przestrzeni wokół wiaduktów na Grzegórzkach, a kilka lat temu częścią prac nad Superścieżką. Teraz z kolei są Państwo partnerem merytorycznym kongresu OEES. Jako architekci z Krakowa czują się Państwo szczególnie odpowiedzialni za to, jak kształtuje się miasto?

Każdy, kto zna projekty naszego biura: Textorial Park 2 w Łodzi, zespół budynków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, projekty mieszkaniowe takie jak trzeci etap osiedla ATAL Nowe Miasto Polesie w Łodzi, może zauważyć, że tworzenie nowoczesnej, atrakcyjnej i przyjaznej przestrzeni wokół budynków jest jednym z wyróżników tych projektów.

W wielu polskich miastach rośnie też świadomość społeczna dotycząca roli, jaką odgrywa dobra przestrzeń w kształtowaniu poprawy jakości życia mieszkańców. To bardzo dobry trend. Jako architekci czujemy się w obowiązku aktywnie brać udział w dyskusji o przestrzeni miejskiej. Stąd nasze zaangażowanie w tej dziedzinie.

Jak architekt i samorządowiec mogą znaleźć wspólny język? Czy mieszkańcy są zainteresowani taką dyskusją?

Mam wrażenie, że inicjowanie zmian i porządkowanie przestrzeni miast następuje często dzięki oddolnym dyskusjom i inicjatywom. Rośnie presja społeczna na władze lokalne, by poprawiać jakość przestrzeni. Mądrzy politycy to zauważają i respektują zmieniające się trendy. Podczas ostatniego Open Eyes Economy Summit – międzynarodowego kongresu poświęconego ekonomii wartości, który w listopadzie tego roku ponownie odbył się w Krakowie, cały jeden dzień był poświęcony dyskusji o mieście. Zainteresowanie i odzew różnych środowisk były bardzo duże. Co ważne, w rozmowach brali udział nie tylko architekci i urbaniści. Przekrój dyskutantów pokazał jak wiele osób z różnych dziedzin jest zainteresowanych miastem jako studium przypadku.

Odczuwa Pan ograniczenia lub trudności powodowane brakiem legalnie sprecyzowanego pojęcia masterplanu? Czy niesławne WZ-tki utrudniają projektowanie?

Praktyka pokazuje, że działając w oparciu o to samo prawo można uzyskiwać różne efekty dotyczące kształtowania ładu przestrzennego. Miasta, które chcą w konstruktywny i aktywny sposób brać udział w tworzeniu tego ładu, osiągają przyzwoite efekty. Miasta, które myślą jedynie literą ograniczeń prawnych, według mnie nie są w stanie tworzyć dobrej przestrzeni.

Mówi się, że w niektórych miastach są planiści, tylko planowania przestrzennego brak. Dlatego ważną rolą władz miejskich jest wciąganie do dyskusji różnych środowisk, w tym projektantów i deweloperów. Aby ten proces powiódł się, miasta muszą być też wiarygodne poprzez swoje późniejsze działania, muszą realizować swoje obietnice.