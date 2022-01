Rozmowy z Największymi. Maciej Janczyk, Q2 Studio o kurortowych hotelach, współpracy z MVRDV i duszy starych budynków

Concordię Design we Wrocławiu projektowali wspólnie ze światową sławą, MVRDV, ale to nie było ich pierwsze międzynarodowe doświadczenie. Na koncie mają projekty w Polsce i zagranicą, w Portugalii i Hiszpanii. Są specami od hoteli w kurortach, jednak to zaledwie część ich portfolio, w którym znajdziemy również m.in. projekt Wuwart, wyróżniony w plebiscycie Piękny Wrocław, będący częścią osiedla Nowe Żerniki nominowanego do EU Mies Award. O międzynarodowych współpracach, balansowaniu pomiędzy pragmatyzmem a architekturą, która przyciągnie gości hotelowych oraz "niepodrabialności" starych budynków rozmawiamy z Maciejem Janczykiem, dyrektorem pracowni Q2 Studio.

Projekt Concordia Design na Wyspie Słodowej we Wrocławiu został obsypany nagrodami. To również przy tym projekcie współpracowaliście ze światowej sławy pracownią MVRDV. Czujecie, że to jeden z ważniejszych, bardziej przełomowych projektów w Waszym portfolio czy raczej nie wartościujecie swoich projektów w ten sposób?

Projekt Concordii był dla pracowni bardzo ważnym krokiem i jest to bez wątpienia jeden z kluczowych projektów w naszym portfolio. Do zespołu projektowego dołączyliśmy jako współautor z jednej strony mający pilnować zgodności z polskimi regulacjami, a z drugiej znający sytuację wyspy, jej specyfikę i lokalny koloryt.

Fakt, że taka sława jak MVRDV będzie tworzyć w Polsce, dodatkowo na tak trudnej działce, sprawiał, że oczekiwania wobec tego projektu - zarówno te architektoniczne jak i społeczne - były naprawdę wysokie. To chyba ten aspekt, czyli sprostanie oczekiwaniom, był w tym projekcie najtrudniejszy. Do tego duża presja czasu wynikająca z dofinansowania projektu środkami unijnymi.

Okazało się, że pod koniec budowy każdy, naprawdę każdy dzień miał znaczenie w kontekście ryzyka utraty dotacji. Duża dynamika procesu projektowego i inwestycyjnego zakończona ciepłym przyjęciem przez mieszkańców miasta pozwala mieć nadzieję, że udało się podołać zadaniu. I to jest dla nas najważniejsze.

Pozostańmy przez chwilę przy współpracy z MVRDV. Jak od kuchni wygląda współpraca z pracowniami z zagranicy we wspólnym projekcie?

Co do samej współpracy z MVRDV to oczywiście duża przyjemność i wielkie wyróżnienie. Szerokie doświadczenie MVRDV w prowadzeniu tego typu międzynarodowych współpracy pozwoliło szybko ustalić zakresy obowiązków i podział prac. Co więcej, my także realizowaliśmy już wcześniej projekty za granicą - w Portugalii oraz Hiszpanii - występując tamtym razem w roli autora koncepcji, było nam więc łatwo postawić się na miejscu i zrozumieć wymagania MVRDV.

Generalnie, inicjatywa podczas prac nad koncepcją wychodziła od MVRDV, a my opiniowaliśmy ich pomysły, natomiast od rozpoczęcia etapu projektu budowlanego role się odwróciły. Dla mnie ta współpraca miała również dodatkową wartość. Zaraz po studiach pracowałem w Holandii, więc znam tamtejszy etos pracy i sposób komunikacji. Duża przyjemnością były podróże do Rotterdamu, gdzie nadal mam wielu znajomych i od lat śledzę tamtejszą architekturę. Taka trochę sentymentalna podróż do początku.

Rozmawiamy o nagrodach i projektach będących efektem prac więcej niż jednej pracowni... muszę wspomnieć o Nowych Żernikach, które zostały nominowane do EUMies Award. Przyznam szczerze, iż jestem pod wrażeniem, że projektowi będącemu efektem pracy 40 różnych pracowni udało się zachować spójność i walory architektoniczne godne nominacji do najważniejszej nagrody w Europie! Jak z Państwa perspektywy wyglądało projektowanie w ramach tej inwestycji? Wuwart był wyzwaniem?