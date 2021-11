Rozmowy z Największymi. Magdalena Federowicz-Boule o zagranicznych projektach, nowych brandach i wyższej randze pokoju hotelowego

Projekty we Francji, Albanii, na Węgrzech i Ukrainie, a niebawem być może również w Niemczech. Poza tym stale rozwijana działalność w Polsce i coraz to nowe projekty, od wnętrz hoteli, po stację podziemną w Łodzi czy ekologiczny dworzec w Lublinie – Tremend nie próżnuje! Z architekt Magdaleną Federowicz-Boule rozmawiamy o międzynarodowych projektach, wprowadzaniu nowych brandów na polski rynek, trendach w projektowaniu hoteli, a także powiększeniu się biura o nowych współpracowników.

Tremend realizuje projekty w całej Europie. Jak pandemia wpłynęła na Waszą działalność?

Jest różnie, ale myślę, że pandemia nie wpłynęła na nas bardzo źle. Wygraliśmy na przykład międzynarodowy konkurs na projekt butikowego haussmanowskiego hotelu w Paryżu – 25 pokoi pod wieżą Eiffla. W Budapeszcie wygraliśmy następne dwa projekty , jeden w zeszłym tygodniu, drugi w zeszłym roku. Podczas pandemii zatrzymała się nam trochę działalność na Ukrainie, m.in. projekt w Odessie został na krótko wstrzymany. Z kolei projekty w Kijowie i Lwowie ruszyły mocno w ostatnich dwóch miesiącach.

Pracujemy dalej nad Novotelem Lwów, wygraliśmy konkurs na projekt hotelowy kubaturowy i wnętrz w Albanii. Ta ostatnia to nowy kraj w naszym portfolio. Jest trochę wygranych i trochę przegranych, ale ogólnie mam wrażenie, że wiedzie nam się bardzo dobrze, pracy jest naprawdę dużo.

Podczas pandemii w zeszłym roku otworzyliśmy pięć hoteli, w tym roku sześć. A do tego dochodzą obiekty użyteczności publicznej, nad którymi pracowaliśmy jak np. Projekty Majaland, Dworzec w Lublinie , stacja podziemna w Lodzi, tunel, projekty biurowe i inne. To obrazuje najlepiej, że jednak nie wszystko się zatrzymało. To jest tak jak w życiu: jedne rzeczy się zatrzymują, jedne się przegrywa, a inne wygrywa. Raczej jest dobrze, nie narzekamy na brak pracy, a wręcz rozwijamy się.

Nie zauważa Pani dużych pandemicznych przestojów, a czy zauważyła Pani pojawienie się nowych trendów w aranżacji przestrzeni hotelowych ukształtowanych przez pandemię? Jak będą wyglądać hotele przyszłości?

Zacznę od projektów budynków – pojawiło nam się więcej projektów resortowych. Widzimy tendencję uciekania ludzi z miast, która jest wyraźna nie tylko w Polsce, ale również zagranicą, np. w Paryżu. Wiele hoteli miejskich ucierpiało z tego powodu w trakcie pandemii. Dużo osób wyprowadza się poza miasto i pracuje zdalnie. Ten trend ma oczywiście również wpływ na design, choć dotyczy w mniejszym stopniu malutkich hoteli butikowych, jak chociażby ten, który projektujemy teraz w Paryżu. Są to de facto takie hotele domowe, miejsca, w których człowiek chce się czuć jak w domu. Kiedy gość siada wypić kawę to chce się czuć się jak w dużym salonie, otoczony pięknym designem. Nie ma w nich wielkich hotelowych przestrzeni.

Natomiast ten wpływ pandemii widać wyraźnie w designie dużych hoteli. Oczywiście, tak jak było wcześniej, przestrzenie publiczne wciąż są bardzo ważne. Jednak ranga pokoju urosła, a pokój stał się dla nas multifunkcjonalny. Projektując go musimy myśleć o tym, żeby znalazł się w nim kącik do spania, kącik do pracy, kącik do relaksu. Czasami nawet szukamy miejsca na jakąś drabinkę do gimnastyki.

Powiem więcej, bardzo dużo projektujemy apart hoteli i hoteli residence, czyli takich hoteli long stay, oferujących dłuższy pobyt. W tych hotelach pojawiają się już aneksy kuchenne, miejsca do chilloutu. Stworzony przez nas jeszcze przed covidem brand Tulip Residence w Paryżu Grupy Louvre bardzo się rozwija i odnosi sukcesy, właśnie dlatego, że pomyślano w nim, aby zrobić trochę większy pokój, który musi być wielofunkcyjny.