Rozmowy z Największymi. Szymon Wojciechowski o efekcie Lindy, konkurencji i przyszłości konstrukcji drewnianych

White Square Office Center w Moskwie, UNIT.City w Kijowie, Lviv.Tech.City we Lwowie, Elektrownia Powiśle, Skyliner, The Park Warsaw... To tylko niektóre z realizacji, które prowadzi jego licząca ok. 120 architektów pracownia APA Wojciechowski. Choć w branży działa ponad 30 lat, wystrzega się nudy i nadal jest ciekawy, co przyniesie przyszłość. Rozmawiamy z Szymonem Wojciechowskim.

Pracownia APA Wojciechowski jest jedną z najstarszych i największych pracowni projektowych w Polsce. Jak radzicie sobie z tymi faktami? Apetyt rośnie w miarę jedzenia?

Szymon Wojciechowski: Apetyt należy ograniczać, bo jak się nie ogranicza, to się nadmiernie obrasta tłuszczem… A poważnie, rośnięcie nie było naszym nadrzędnym celem - dzieje się to trochę samo, aby odpowiedzieć na coraz to nowe wyzwania i wykorzystać nowe szanse. Co do tego, że jesteśmy długo na rynku – to powołałbym się na „efekt Lindy”, o którym pisze Nassim Taleb: jeżeli coś przetrwało na rynku 29 lat, jak my, to już coś niecoś umie, i jest szansa, że przeżyje drugie tyle. Mamy nadzieję i aktywnie staramy się, by tak się stało.

Jak zmieniała się polska architektura przez ponad 30 lat Państwa działalności? Która dekada była najbardziej pracowita i przełomowa?

Mówiąc skrótowo, przez architekturę społeczeństwo przekazuje w formie przestrzennej własny system wartości. A że dominujące wartości w społeczeństwie się zmieniają, zmienia się też architektura. Obecnie dla nas ważne jest - a dla społeczeństwa powinno być – budowanie w sposób zrównoważony, a w szczególności ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Myślę, że w tej sprawie już dawni minęliśmy „point of no return” i pozostanie nam walka o spowolnienie globalnego ocieplenia.

Być może to właśnie ta nadchodząca dekada będzie najbardziej przełomowa, dokładnie z tego powodu.

Jak Pan ocenia kondycję dzisiejszego projektowania? Pracownie uczą się do siebie nawzajem, rośnie konkurencja, a przez to poprzeczka ląduje coraz wyżej?

Jak w życiu, kondycja projektowania jest bardzo różna, z całym spektrum jakości. Oczywiście staramy się być bliżej „jasnego końca”. I rzeczywiście, wiele zawdzięczamy konkurencji: oni nie pozwalają nam spocząć na laurach, przypominając nam o Paradoksie Czerwonej Królowej z „Po drugiej stronie lustra” Lewisa Carolla: „aby utrzymać się w tym samym miejscu, musimy biec ile sił…”.

Czy doświadczenie pandemii w jakiś sposób zmieniło Pana postrzeganie architektury?

Uważam, że doświadczenie pandemii nie zmieni wiele w naszym życiu, a zatem w architekturze. O pandemii zapomnimy szybciej, niż nam się wydaje. Takie już są mechanizmy ludzkiej pamięci.

W którą stronę zmierzają Państwo jako pracownia? Od jakiegoś czasu wyraźnie widać, że Państwa celem są realizacje jak najbardziej ekologiczne i zrównoważone.

Jak wspominałem, nie ma większego problemu przed naszą cywilizacją, niż globalne ocieplenie. Niestety, społeczna świadomość – przez powolność i nieliniowość procesu – jest bardzo niska. A sektor budowlany to 28 do 38 procent (źródła się nieco różnią) światowej emisji gazów cieplarnianych. Trudno się nie starać by, w dialogu z klientami, działać w tym kierunku.

Czy obiekty o konstrukcji drewnianej to trop, którym chcecie podążać?