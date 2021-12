Rozmowy z największymi. Wojciech Witek, Iliard o frajdzie z projektowania

Iliard ma na swoim koncie zarówno projekty w Polsce, jak i prestiżowe inwestycje za granicą. To właśnie pracowni z Krakowa powierzono projekty wnętrz hotelu przy jednym z największych lotnisk na świecie, Radisson RED Heathrow czy legendarnego zabytkowego obiektu The Queens Hotel w Leeds. Na koncie mają ponad 50 różnych realizacji, w Polsce zaprojektowali biurowiec, który może pochwalić się drugą najwyższą oceną BREEAM w swojej kategorii na świecie. O ekspansji marki, zrównoważonym projektowaniu i współpracy z największymi globalnymi markami z branży hospitality rozmawiamy z arch. Wojciechem Witkiem.

REKLAMA

W tym roku Iliard nawiązał współpracę z grupą Reesco tworząc Reesco Hospitality. Jakie korzyści dla pracowni - ale i dla rynku - daje ta współpraca?

W wymiarze ludzkim jest to dla nas zwyczajnie olbrzymia frajda pracy z nowymi, ciekawymi ludźmi, absolutnymi profesjonalistami w swojej dziedzinie. Gdyby nie chemia, która zaistaniała pomiędzy twórcami Reesco a Iliard, nigdy nie doszłoby do takiej współpracy.

Z kolei dla naszej organizacji decyzja ta stanowi przedłużenie ścieżki rozwoju, którą obraliśmy wiele lat wcześniej. Od początku istnienia Iliard zależało nam na poszerzaniu kompetencji i zakresu świadczonych usług wzdłuż poszczególnych etapów procesu realizacji projektu. Dzięki świadomości co z czego po kolei w tych procesach wynika, udaje się nam pełniej realizować cele wytyczone nam przez naszych klientów. Przypomina mi się tutaj anegdota o architekcie, który nadzorował starożytną budowę świątyni i zagadywał kolejno kamieniarzy, którzy przy niej pracowali. „Co robisz?” – zapytał pierwszego z nich i usłyszał w odpowiedzi: „Łupię kamień”. „A Ty co robisz?” – zapytał drugiego, pracującego nieopodal. „Rzeźbię kolumnę” odpowiedział robotnik. „A Wy tutaj, co robicie?” – zapytał kolejnych. „Budujemy świątynię”, odpowiedzieli ostatni...

W Iliard zawsze mieliśmy ambicję budowania świątyni i taką świadomość staramy się budzić w całym zespole. Operujemy w sektorach hotelowym i biurowym i w obydwu z nich dostarczamy nasze usługi kompleksowo. Poczynając od doradztwa strategicznego, przez projektowanie (zarówno architektoniczne, jak i projektowania wnętrz), usługi zarządzania budową, doradztwa technicznego, a po powstaniu Reesco Hospitality również usługi wykonawcze w ramach pełnego procesu Design & Build. Dzięki temu jesteśmy w stanie połączyć obie strony D&B, oferując dużą wartość dodaną dla rynku hotelowego i PRS.

Na swoim koncie Iliard ma projekty hoteli i biurowców, w tym chociażby AFI V.Offices, który może pochwalić się najwyższą oceną certyfikacji BREEAM w Polsce i drugą na świecie w swojej kategorii.

Realizacja V.Offices to była prawdziwa przygoda – zarówno dla naszego zespołu projektowego pod kierownictwem Andrzeja Gacka, jak i inwestora, którym jest AFI Europe Poland. Kluczem do osiągnięcia tak wysokiego poziomu certyfikacji BREEAM było w tym wypadku bardzo wczesne określenie celu, do którego zmierzamy i konsekwentne, niemal żelazne monitorowanie ścieżki jego wykonania. Szczególnie istotne było to, żeby – przy tak dużych aspiracjach – utrzymać w ryzach parametry ekonomiczne projektu. I udało się!