Rozmowy z Największymi. WWAA o projektowej schizofrenii, skoku cywilizacyjnym i egalitaryzmie

Projekty komercyjne, realizacje publiczne, wystawy, pawilony, wnętrza, koncepcje urbanistyczne - pracownia WWAA lubi stawiać poprzeczkę wysoko i meandrować między projektami z różnych bajek. Z Natalią Paszkowską i Marcinem Mostafą porozmawialiśmy kondycji polskiej architektury, największych wyzwaniach i marzeniach do spełnienia.

Pracownia WWAA znana jest ze swojej wszechstronności i dywersyfikacji projektów. Czy architektowi łatwo jest „przełączać się” z jednego rodzaju realizacji na drugą – zupełnie inną? Jest to proces trudny, czy też „nakręcający”?

Natalia Paszkowska: Trudno nam odpowiedz na to pytanie - bo droga, którą obraliśmy od początku zakładała działanie nie tylko w obrębie tradycyjnie definiowanej architektury, ale także na jej obrzeżach. Nie znamy więc od podszewki specyfiki pracy wyłącznie na polu "poważnego projektowania" a jedynie tryb, w którym równolegle pracujemy nad projektami w różnej skali, charakterze i diametralnie różnych budżetach. Jest to sytuacja z gruntu rzeczy lekko schizofreniczna. Upatrujemy w niej jednak póki co wiele pozytywów. Praca z kuratorami nad projektami ekspozycyjnymi daje wgląd w nieznane nam wcześniej, osobne światy - wiedza z nich wyniesiona procentuje także na polu innych projektów. Z kolei praca z detalami i materiałami, jak to ma miejsce w przypadku pawilonów tymczasowych lub wnętrz często owocuje prototypowymi rozwiązaniami, które próbujemy przenosić do realizacji budynkowych.

Jak zmieniła się architektura w Polsce przez te 15 lat odkąd WWAA działa na rynku?

Marcin Mostafa: Odpowiedź na to pytanie zależy od punktu patrzenia. Obserwując publikacje, nagrody i najbardziej eksponowane, dofinansowane i dobrze zlokalizowane inwestycje, zwłaszcza w dużych miastach - dokonaliśmy przez ten czas po prostu skoku cywilizacyjnego. Zarówno na poziomie języka architektury, jej rozwiązań formalnych i funkcjonalnych, jak i poziomu doinwestowania budynków i ich otoczenia, użytych materiałów, detali, wyposażenia.

Patrząc z kolei na krajobraz polskich przedmieść, mniejszych miast i wsi, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Niestety dużo wartościowego dziedzictwa (np. architektury ceglanej na Warmii i Mazurach) po prostu zniknęło, wiele zostało (np. powojenne budownictwo mieszkaniowe, miejskie place) zdewastowane w wyniku modernizacji, a co chyba najsmutniejsze, ogromny procent wolumenu budynków, które powstały (zwłaszcza zabudowy jednorodzinnej i mieszkaniowej) powstał bez jakiegokolwiek poszanowania ładu przestrzennego i krajobrazu kulturowego.

Te dwa spojrzenia podkreślają polska dychotomię, która jest dziś widoczna chyba w każdym aspekcie życia publicznego. Skrajnie różne potrzeby, aspiracje, możliwości i środki obrane do realizacji celu skutkują skrajnie rożną architekturą.

A urbanistyka? Działacie również w szerszych, bardziej złożonych projektach. Jak jest z projektowaniem miast w naszym kraju? Totalna betonoza czy pojawia się światełko w tunelu?