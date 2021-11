Rozmowy z Największymi. Zbigniew Reszka i Michał Baryżewski o zamiłowaniu do trudnych projektów i ludzkim podejściu do projektowania

Zbigniew Reszka i Michał Baryżewski od 30 lat prowadzą wspólnie biuro architektoniczne ArchDeco. Property Design opowiedzieli o rozkwicie działalności w czasach pandemii, podzielili się anegdotami z placu budowy swoich wymagających projektów i... zdradzili, jakich projektów nigdy by się nie podjęli.

ArchDeco zajmuje się kompleksową obsługą projektową inwestycji, od faz przygotowawczych po nadzorowanie i prowadzenie budowy. Projektujecie domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, modernizacje parków, centra informatyczne, obiekty biurowe, szpitale. To wszystko daje Państwu szerokie spojrzenie na rynek budowlany w kraju. Jak ocenilibyście jego kondycję po dwóch latach pandemii i w dobie rosnących cen materiałów budowlanych?

Zbigniew Reszka: Jako firma na szczęście w ogóle nie odczuliśmy pandemii w zakresie działalności projektowej. Nie korzystaliśmy ze wsparcia państwowego, a nawet zwiększyliśmy zatrudnienie – w tej chwili w ArchDeco pracuje 41 architektów. Widzimy wręcz wzrost ilości projektów, ale przede wszystkim zaobserwowaliśmy, że inwestorzy większą uwagę przykładają obecnie do jakości inwestycji.

Oczywiście inwestorzy zawsze liczą środki, pilnują aby excel się zgadzał, a my w tym ich wspieramy. W tej chwili jednak z większą starannością podchodzą do kwestii jakości, więcej uznania mają dla firm z dorobkiem architektonicznym, takim, które dają gwarancję nie tylko dobrej architektury, ale również dobrego technicznego opracowania i supportu dla inwestora. To dla nich najważniejsze.

Michał Baryżewski: Podczas pandemii niewiarygodnie zwiększyliśmy efektywność pracy: rozliczanie projektów, programowanie pracy. Doprowadziliśmy do tego, że nasza firma działała znacznie lepiej niż przed pandemią. Teraz cały czas dalej działamy w rozpędzie takiego porządku, harmonogramowego i organizacyjnego. I to jest klucz do sukcesu. Wszystkie te firmy, które miały problemy kiedy nastąpiła pandemia, to były firmy, które nie były zorganizowane. I one musiały występować o zasiłki. My wręcz rozkwitamy! Covid spowodował, że musieliśmy się zorganizować!

ZR: Musieliśmy się inaczej zorganizować. Przeszliśmy na pracę zdalną, większość osób pracowała z domu, każdy w trochę innym trybie, a jednocześnie cały nasz biurowy organizm musiał działać. Ani inwestorzy, ani my nie mogliśmy sobie pozwolić na przestoje.

Biznesowo państwo rozkwitacie, pandemia nic nie zmieniła, a jak zmieniła to na lepsze. A czy zmieniła samą architekturę? Na początku pandemii dużo teoretyzowaliśmy i zastanawialiśmy się, czy zaczniemy inaczej projektować miasta i budynki. Czy zauważacie Panowie zmiany w podejściu do projektowania?

ZR: Zawsze dużą wagę przywiązywaliśmy i przywiązujemy do ekologii, do zieleni. Nasze projekty są zawsze nią okraszone. Projektujemy z szacunkiem do lokalizacji. Inwestorzy widzą potem, np. przy sprzedaży mieszkań, że jest to wartość dodana. Dobrym przykładem jest jedna z naszych nowych inwestycji, I etap Oliva Koncept dla Budner Inwestycji. W II etapie inwestor obserwuje znacznie zwiększone zainteresowanie lokalami. Zaprojektowane na osiedlu obiekty wraz z zielenią wpisują się w unikalne otoczenie i krajobraz.