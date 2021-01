Rynek stolarki po pandemii: Nie chcemy już wracać na te same tory

Jaki był ten rok dla branży stolarki w Polsce? Jak na dynamiczną sytuację związaną z pandemią koronawirusa reagowali handlowcy i kupujący? Opowiada Wacław Figiel, prezes marki OknoPlus.

Pandemia, lockdown, dystans – początek roku to dobry czas na podsumowanie tego, jak branża okienna zareagowała na te niełatwe miesiące. Czy przewidywania, prognozy i oczekiwania miały lub mają swoje odbicie w rzeczywistości? A może coś jednak zaskoczyło pozytywnie?

Wacław Figiel: Rozmowę o tej niełatwej sytuacji warto zacząć od tego, że zaskoczyła ona całe społeczeństwo – nie tylko w kontekście gospodarczym. Wszyscy trochę niedowierzaliśmy, oczekiwaliśmy, że to tylko chwilowe, a potem pojawiło się coraz więcej obaw i strachu. Skala tego zjawiska spowodowała, że pojawiły się w nas mechanizmy obronne. Nie inaczej było w przypadku branży, która zmobilizowała się, by znaleźć jak najlepsze rozwiązania. Rozwiązania, które pozwolą odnaleźć się biznesowi w tak nieoczekiwanych czasach.

Musimy bowiem pamiętać, że przed pandemią sprzedaż okien odbywała się poprzez kontakt bezpośredni. Handlowcy mogli opowiedzieć o wszystkich zaletach stolarki i poprzeć je prezentacją produktową. Okna są produktem skomplikowanym, dlatego możliwość osobistego zweryfikowania aspektów estetycznych, funkcjonalnych i jakościowych była nie do przecenienia. Należało zatem stanąć na wysokości zadania i znaleźć sposób, by opowiadać o oknach za pomocą innych narzędzi.

Sprzedaż nie stanęła, ale narodziły się nowe trendy zakupowe, prawda?

WF: To prawda i tutaj trzeba z ogromnym uznaniem powiedzieć o naszych handlowcach i pracownikach, którzy potrafili nawiązać wspaniały kontakt z klientami mimo braku bezpośredniego spotkania. A to ogromna sztuka. Najtrudniejszą rolą handlowca jest bowiem to, by mówił o rozwiązaniach w sposób zrozumiały, jasny i czytelny dla klienta. Dużo łatwiej wykonać tę pracę, gdy nie dzieli nas ekran komputera. To się moim zdaniem wspaniale udało – właśnie dzięki ogromnemu wysiłkowi ludzi, którzy nie czekali bezczynnie, a podjęli inicjatywę i śmiało wyszli naprzeciw sytuacji. Przeprowadzaliśmy cały szereg szkoleń i webinarów dla salonów sprzedaży, klienci mogli nawiązać szybki kontakt za pomocą Skype’a, Facebook’a, sprawnie odpowiadaliśmy na emaile i telefony. Dało nam to ogromną motywację do działania.

OknoPlus wprowadził cały szereg rozwiązań na miarę niełatwych czasów. Jak zareagowali na nie klienci? Czy przeniesienie doradztwa do sfery on-line nie było dla nich trudne do przyjęcia?

WF: Wydaje mi się, że jako społeczeństwo zdajemy pod tym względem egzamin. Kłopotem przecież nie było to, że w naszej branży nastąpił jakiś problem. „Rewolucja” miała charakter globalny. Całe społeczeństwo musiało zmienić sposób działania. Zakupy on-line to dla wielu z nas chleb powszedni – ot, po prostu dołączyły do nich nowe branże. Z całkiem sporym sukcesem.