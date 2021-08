Siedziba Yareal w budynku Lixa. Architekt Barnaba Grzelecki zdradza kulisy pracy nad projektem

W kampusowym kompleksie biurowym Lixa w Warszawie pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki stworzyła przestrzeń pracy firmy Yareal. Jakie były założenia projektowe, co stanowiło wyzwanie i na co postawiono największy nacisk? M.in. o to zapytaliśmy twórcę projektu, Barnabę Grzeleckiego.

Jak doszło do współpracy Pana pracowni z firmą Yareal?

Barnaba Grzelecki: Z Deweloperem Yareal współpracujemy od początku założenia pracowni. Jest to jeden z naszych pierwszych, a zarazem stałych klientów. W zeszłym roku pojawił się pomysł na przeniesienie siedziby Yareal do budynku Lixa. Przedstawiliśmy wizję na nowe biuro, która spodobała się inwestorowi, przez co zaprosił nas do współpracy.

Jakie były wymagania inwestorskie w kwestii projektu biura, na czym zależało marce Yareal?

Myślę, że głównie chodziło nam o dostosowanie funkcji biura do dzisiejszego modelu pracy oraz dostosowanie estetyki tożsamej z inwestorem i jego działalnością. Wspólnie opracowane potrzeby firmy znalazły swoje zastosowanie na nowej powierzchni biurowej.

Co było najtrudniejsze przy tym projekcie, jakie wyzwanie?

Wyzwania były dwa. Krótki czas i wymagający inwestor, który zna branżę nieruchomości od podszewki. Musieliśmy w naprawdę bardzo krótkim czasie wypracować aranżacje biura, która pod względem funkcjonalnym i estetycznym była zupełnie czymś nowym, innym w stosunku do poprzedniej siedziby. Inwestor w tym procesie był bardzo wymagający. Fakt, że jest z branży w pewnym stopniu pomógł jeśli chodzi o znajomość całego procesu fit-out. Z drugiej strony obcowanie na co dzień z powierzchniami biurowymi nie pomaga przy wyborze rozwiązań do własnej siedziby. To trochę podobna sytuacja, gdy architekt projektuje wnętrze lub dom dla siebie. Wtedy też jest ciężko.

Na co Państwo postawili jeśli chodzi o motyw przewodni biura?

Biuro nie ma jednego motywu przewodniego. Mamy tutaj taki delikatny eklektyzm, który jako całość współgra i tworzy eleganckie, stonowane biuro. W projekcie zastosowaliśmy wiele ciekawych rozwiązań i detali. Całość koncepcji opiera się na obłych kształtach i szkle ornamentnym w podziale szprosowym. Ta obłość kształtów i podział przewijają się przez całe biuro. Jeśli chodzi o detale zawsze staram się je dopracować w najmniejszych szczegółach. Myślę, że na uwagę zasługują tutaj akustyczne sufity w obudowie drewnianej ze skrążeniami, a także szklane ściany i przegrody z filcem i szkłem ornamentym. Na uwagę zasługuje również ciepła kolorystyka drewna i wykończenie ścian oraz mebli.

Czy w projekcie pojawiło się coś innowacyjnego, jakieś nowe dla Państwa rozwiązanie?

W biurze Yareal zastosowaliśmy system dali i system AV do sal konferencyjnych. Są to systemy odpowiadające za sprawne przeprowadzenie prezentacji czy spotkania z odpowiednim nagłośnieniem i oświetleniem.

Nad czym dziś Państwo pracują?

Obecnie pracujemy nad kilkoma projektami z różnych branż i o różnej wielkości.

Na pewno będą to projekty szyte na miarę, które swoją estetyką zaprezentują swoje DNA. Mogę zdradzić, że projektujemy wyjątkową aranżację w najwyższym budynku w Polsce i Unii Europejskiej, której efekty przestawimy w przyszłym roku. W III i IV kwartale tego roku przewidziane mamy zakończenie kilku projektów z okolic Ronda Daszyńskiego.