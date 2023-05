Sławomir Czuż z LTIMindtree: Jeżeli możemy to zrobić sami, to wspólnie zaprojektujemy biuro

To nasze trzecie biuro w Krakowie. Tym razem mieliśmy możliwość wybrania biura i stworzenia własnego biura od podstaw. Nasz szef dał nam wolną rękę i powiedział: zróbcie jak chcecie. Wyszedłem z założenia, że skoro możemy to zrobić sami, to wspólnie zaprojektujemy biuro - opowiada Sławomir Czuż, General Manager, LTIMindtree Poland.

Czy to prawda, że sami zaprojektowaliście nowe biuro LTIMindtree w krakowskim biurowcu?

Sławomir Czuż: Tak, to nasze dzieło. Mieliśmy też pomoc architekta z firmy deweloperskiej, która postawił biurowiec. W pewien sposób czuwał nad nami. Był dla nas takim głosem rozsądku. Wszystkie zagadnienia stricte techniczne o których nie mieliśmy pojęcia, były przez niego kontrolowane.

Wyszedłem z założenia, że skoro możemy to zrobić sami, to zaprojektujemy biuro wspólnie. I zaprosiłem wszystkich chętnych do procesu tworzenia biura.

Stworzyliśmy kilka zespołów roboczych, bo naprawdę bardzo dużo osób chciało współtworzyć przestrzeń. Wszyscy się mocno zaangażowali.

Wspomina pan, że naprawdę sporo osób uczestniczyło w procesie projektowym. Zdarzały się sytuacje, kiedy mieliście rozbieżne zdania? Jak układa się wam współpraca przy wspólnym projektowaniu przyszłego biura?

Sławomir Czuż: Nie przypominam sobie istotnych rozbieżności. Na pewno często mieliśmy różne preferencje. Każdy bowiem w pewien sposób preferuje inny styl pracy. Przez dwa miesiące testowaliśmy prawie 30 krzeseł i przypominam sobie dyskusje zażarte między różnymi faworytami krzeseł. Nastąpił jednak proces selekcji, który doprowadził do konkretnego wyboru. Z którego finalnie wszyscy byliśmy zadowoleni. Tak naprawdę wszyscy podchodziliśmy do tematu koncyliacyjnie i bardzo pragmatycznie.

Wychodzę z założenia, że biuro w pierwszej kolejności ma służyć pracownikom. O tym, trzeba zawsze pamiętać. Bo to pracownicy przebywają w nim codziennie. Większość naszych projektów wymaga 100 procentowej obecności w biurze. Biuro ma im służyć i dawać komfort. Nie chodzi o to, żeby mieć biuro, którym można się pochwalić w social mediach.

Ile czasu projektowaliście biuro?

Sławomir Czuż: Ten projektowy proces projektowy trwał około 4 miesięcy łącznie z testowaniem różnych mebli. Opcji było sporo poczynając od krzeseł przy biurku po krzesła konferencyjne, separatorów między biurkami i samych biurek w przeróżnych wariantach. Testy zajęły nam ok. 3 miesięcy. Wydaje się, że długo to trwało, ale samych krzeseł dostarczono nam 30, a biurek ze 20. Testowaliśmy też różne koncepcje kolorystyczne, a wiadomo, że kolor też ma znaczenie.

Samo testowanie wydaje się, że musiało być bardzo przyjemne dla pracowników…

Sławomir Czuż: Tak sprawiało wszystkim mnóstwo frajdy. Jednak nie zdarza się często, że pracownicy decydują o tak wielu aspektach swojego biura. A dosłownie wybierali wszystko przez biurka, krzesła i wykładziny.

Zresztą samo testowanie dało nam bardzo dużo. Niektóre rozwiązania, które przyjęliśmy w fazie początkowej, po fazie testowania zmieniliśmy. Tak było na przykład w przypadku biurek z kontenerkami do przechowywania rzeczy. Finalnie z kontenerków zrezygnowaliśmy na rzecz... piłek do siedzenia. Bo zobaczyliśmy, że one bardziej pasują do naszego stylu pracy.

A jaki mieliście główne założenia projektowe dot. nowego biura?

Sławomir Czuż: Głównie zależało nam na tym, aby pracownikowi było dobrze w biurze. Nastawienie na maksymalny komfort wszystkich pracowników. Duży nacisk położyliśmy również na przygotowanie przyjaznej przestrzeni do pracy zespołowej. W związku z tym, że pracujemy stacjonarnie, więc spędzamy dużo czasu w biurze, chodziło też o zapewnienie ergonomicznych i zdrowych rozwiązań.

Co było motywem przewodnim biura?

Sławomir Czuż: Po pierwsze chcieliśmy mieć biuro w ciepłej kolorystyce, a po drugie dużo zieleni. Tego się trzymaliśmy od początku.

Czy coś po drodze was zaskoczyło?

Sławomir Czuż: Chyba mnie (śmiech), bo w całym tym sfokusowaniu na potrzebach pracowników, zapomniałem sobie zaprojektować własne biuro. Dopiero jak skończyliśmy pracować nad designem biura, moja dyrektor HR, uświadomiła mi, że nie wybrałem dla siebie stanowiska pracy. Architekt „na szybko” dorysowała mój pokój.

Co było największym wyzwaniem w takim projekcie?

Sławomir Czuż: Z perspektywy czasu największym wyzwaniem było znalezienie optymalnego punktu styku pomiędzy tym, co chcieliśmy mieć w biurze, a dysponowanym przez nas budżetem.

Tego wyzwania nie byłoby, gdybyśmy mieli sytuację „sky's the limit”, ale nie tym razem. Musieliśmy pójść na pewne kompromisy, ale oczywiście przy udziale pracowników.

Już kilka miesięcy pracujecie w nowy biurze. Po takim czasie możecie już śmiało ocenić, czy udało się wam dobrze zaprojektować przestrzeń?

Sławomir Czuż: Pracuje się nam świetnie. Dużo ze sobą rozmawiamy i wiem, że najfajniejsze dla pracowników była możliwość wyboru. Po czasie mówią, że podjęte w fazie projektowej decyzje się sprawdziły. Te błędy, które mogliśmy popełnić, pozostały na etapie projektowania i w fazie testowania.

Przychodzą chętnie do biura. I to nie dlatego, że mamy taki model pracy, ale że dobrze im się pracuje na miejscu. Więc, chyba zaprojektowaliśmy wspólnie idealne biuro do pracy (śmiech).