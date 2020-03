"Social distancing" może zmienić funkcjonowanie miast i ich przyszłe projektowanie

W miastopracowni dużą wagę przykłada się do projektowania przestrzeni spotkań. - "Social distancing'" może się sprawdzić w skali kilku tygodni, ale potem będzie generować serię problemów fizycznych, psychicznych i społecznych. Zadajemy sobie dziś pytanie, czy za dwa, trzy miesiące będziemy mogli wrócić do naszych dawnych praktyk, czy też zmieni się nasz sposób funkcjonowania w mieście, a co za tym idzie, projektowania miast - zauważa architekt Dominika Wilczyńska z miastopracowni.

- Od ponad tygodnia projektowanie w miastopracowni odbywa się w trybie home-office. Póki co jest to pole eksperymentu, testujemy różne rozwiązania i narzędzia współpracy zdalnej - opowiada architekt Dominika Wilczyńska z miastopracowni.

Co może przynieść branży architektonicznej najbliższa przyszłość? - Mamy świadomość, że obecna sytuacja może być początkiem zmian. Minie kilka miesięcy zanim zacznie się przekładać na ilość i rodzaj zleceń. Możliwe, że nowe okoliczności spowodują większe zainteresowanie konkursami architektonicznymi, badaniami nad teorią architektury i tworzeniem nowych idei - zauważa architekt Barbara Nawrocka z miastopracowni.

W miastopracowni dużą wagę przykłada się do projektowania przestrzeni spotkań. - Obecna sytuacja stanowi dla nas szczególne wyzwanie. "Social distancing'" może się sprawdzić w skali kilku tygodni, ale potem będzie generować serię problemów fizycznych, psychicznych i społecznych. Zadajemy sobie dziś pytanie, czy za dwa, trzy miesiące będziemy mogli wrócić do naszych dawnych praktyk, czy też zmieni się nasz sposób funkcjonowania w mieście, a co za tym idzie, projektowania miast - zauważa architekt Dominika Wilczyńska z miastopracowni. Czy będziemy szukać metod na nowe miasto higieniczne z przestrzeniami społecznej kontroli, rezerwy i dystansu czy też może będzie to pretekst do projektowania zupełnie innych domów kultury i centrów lokalnych, których podstawową funkcją jest spotykanie się i integracja - dodaje.