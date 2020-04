Solidarność kluczem do przetrwania branży wnętrzarskiej

- Wierzę, że przetrwanie producentów, dystrybutorów i usługodawców związanych z branżą wyposażenia wnętrz leży teraz we wzajemnym wsparciu i solidarności całego rynku w działaniach na wspólną korzyść – mówi Anna Dobrzycka, założycielka i właścicielka 9design.

W obliczu kryzysu firmy potrzebują nie tylko wsparcia z zewnątrz. Aby przetrwać, muszą wspierać się nawzajem – od wewnątrz, w ramach biznesowego partnerstwa. Lojalność, współodpowiedzialność i elastyczność w działaniach całego rynku, na każdym etapie łańcucha współpracy i dostaw, nabiera dziś szczególnego znaczenia. Zdają sobie z tego sprawę właściciele 9design, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sklepów internetowych i salonów z designem.

W jej podejściu do prowadzenia biznesu od początku ważni byli ludzie, dlatego zawsze przykładała ogromną wagę do utrzymywania pozytywnych relacji z krajowymi i zagranicznymi dostawcami, producentami, partnerami biznesowymi, a także architektami wnętrz oraz indywidualnymi klientami sklepu. Pełne wzajemnego zrozumienia i troski podejście do relacji biznesowych procentuje w czasach takich jak dziś, trudnych nie tylko dla branży wyposażenia wnętrz, ale dla całej gospodarki – i to w skali świata.

- Musimy na bazie ludzkiego porozumienia wypracować nowe warunki współpracy adekwatne do sytuacji, by zminimalizować negatywne skutki kryzysu, utrzymać się na rynku i działać na wzajemną korzyść w poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych. Dlatego wspieramy dziś nie tylko polskich producentów, ale także rodzime firmy zajmujące się dystrybucją zagranicznych produktów w kraju oraz inne marki europejskie, od początku wpisane w DNA 9design. Od ich przetrwania zależy również nasz sukces – mówi Anna Dobrzycka.

Jak obecne działania 9design oceniają partnerzy biznesowi firmy? - Uważam, że jest to najlepsze podejście do biznesu w obecnym czasie, w którym większość firm zmaga się z trudną sytuacją spadku obrotów, konieczności utrzymania własnych działalności i zagwarantowania miejsc pracy, które stworzyły – mówi Paweł Szymański, współtwórca marki KASPA, polskiego producenta designerskich lamp i oświetlenia, dostępnych w ofercie 9design.

Zwraca również uwagę na to, że rynek traktować należy jak system naczyń połączonych. Wzajemne wsparcie i współpraca mogą zaowocować tylko tym, że żadne z tych naczyń nie będzie puste, nie przerwie łańcucha wzajemnych relacji ekonomicznych i współzależności. A to pozwoli funkcjonować całemu systemowi, od produkcji poprzez dystrybucję aż po sprzedaż – podkreśla Paweł Szymański.

Lojalność i współodpowiedzialność w biznesie ceni także Tomek Rygalik, dyrektor artystyczny marki Nobonobo.