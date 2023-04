Strabag o wielkiej rozbiórce w centrum Warszawy. Burzenie Atrium International i budowa Upper One

O wyzwaniu jakim jest rozbiórka Atrium International w centrum Warszawy. Na ile uda się zrecyklingować budynek? Czy wszystko idzie zgodnie z planem? I nic po drodze firmy Strabag nie zaskoczyło? Dlaczego to właśnie Medusa Group zaprojektuje nowy wieżowiec? O tym, mówi Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający Strabag Real Estate.

Rozbiórka biurowca Atrium International i budowa w jego miejsce nowej inwestycji Upper One to nie pierwszy tego typu projekt realizowany przez Strabag Real Estate w Warszawie. Wcześniej przeprowadziliście już proces wyburzenia starego biurowca przy ulicy Tamka, a w jego miejsce wybudowaliście hotel dla sieci Motel One. Czy te dwa projekty można porównać?

Łukasz Ciesielski: Te dwa projekty można porównywać pod względem lokalizacji, dostępu do transportu miejskiego czy sąsiedniej zabudowy. W każdej z tych inwestycji mieliśmy do czynienia ze starymi budynkami niespełniającymi swoich funkcji i usytuowanymi w centrum miasta, więc dużym wyzwaniem w obu przypadkach była ich rozbiórka.

Jeśli, chodzi o budowę naszej najnowszej inwestycji, to mamy też podobne wyzwania na przykład logistyczne. Patrząc jednak z perspektywy funkcji to Upper One składa się z dwóch budynków – hotelu i biurowca, zaś Motel One to pojedynczy obiekt – hotel. Kubaturowo Upper One jest cztery razy większy niż Motel One. Różnica jest widoczna także w tym, że w inwestycji przy ul. Tamka nie mieliśmy garażu podziemnego, zaś w Upper One planujemy pięć kondygnacji podziemnych, co stanowi wyzwanie, biorąc pod uwagę, że budujemy go w ścisłym centrum miasta i to metodą podstropową.

Realizacja Motelu One trwała ok. 20 miesięcy, zaś Upper One to inwestycja zdecydowanie dłuższa, bo kompleks planujemy oddać w IV kwartale 2026 r.

Czyli Upper One wiąże się dla Was zdecydowanie z większym wyzwaniem niż inwestycja dla Mote One?

Tak, na pewno technologicznie czy pod względem budowy części podziemnej, a także wysokości – sam budynek biurowy osiągnie ponad 30 kondygnacji.

Tego typu inwestycje wiążą się na ogół z wyższymi kosztami związanymi z wyburzeniem budynków i wydłużonym czasem realizacji. Czy tak jest też w przypadku rozbiórki Atrium International i budowy Upper One?

Tak, chociażby wspomniana część podstropowa, która wymaga zrobienia dużego wykopu, podwyższa koszt. W przypadku rozbiórki Atrium International jest to trudna i w pewien sposób „delikatna” operacja. Dla porównania, miesiąc temu zakończyliśmy wyburzanie Galerii Plaza w Krakowie. Stanowiło to o wiele łatwiejsze zadanie: wokół nie było zabudowy, bezpośredniego sąsiedztwa i mieliśmy dużo więcej miejsca na ruch ciężkiego sprzętu czy segregację odpadów.

Tego typu inwestycje kosztują więcej, choć lokalizacja w pewien sposób rekompensuje nam nakłady finansowe.

Dużo się ostatnio mówi, że zajmując się tego typu projektami powinno się pamiętać o funkcjonującym już w świadomości mieszkańców wizerunku takich miejsc. Aby nowej inwestycji nadać nową wartość, również społeczną, trzeba mieć plan, który nie pozwoli obok nich przejść obojętnie. Ważne jest, aby pamiętać o historii miejsca i uwzględnić ją w nowej inwestycji. Jaki plan ma w tej kwestii Strabag Real Estate?

Nie chcemy odcinać się od historii miejsca, dlatego niektóre elementy wnętrza dawnego budynku, po ich przekształceniu, zostaną włączone do projektu architektonicznego Upper One. Marmur odzyskany z części wspólnych budynku Atrium International zostanie wykorzystany do produkcji posadzek, które znajdą się w lobby głównym Upper One i we wszystkich holach windowych. Zachowana zostanie także rampa wraz z częścią garażu.

Korzyścią dla mieszkańców Warszawy będzie również zdecydowanie większa otwartość projektu. Dotychczas nie było przejścia przy ścianie między ulicami Krochmalną a Grzybowską. Mamy zamiar otworzyć pierzeję. W projekcie uwzględniliśmy też więcej zieleni. Na rampie od garażu powstanie amfiteatr – nowe miejsce spotkań dla lokalnej społeczności.

Trzeba jednak zauważyć, że nie wszystko, co historyczne jest zawsze wartościowe. Chcemy zachować najlepsze elementy dawnego projektu, ale nie boimy się też proponować nowych rozwiązań, które będą ewidentnie lepiej odpowiadać na potrzeby współczesnego świata i nadadzą tej przestrzeni miejskiej unikalny charakter.

Rozbiórka Atrium International zostanie przeprowadzona w zgodzie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym. Na ile uda się zrecyklingować Atrium?

Odpady przeznaczone do odzysku lub ponownego użycia będą stanowić około 70 proc. całości wytworzonych odpadów.

Całe zbrojenie przeznaczymy do ponownego przetopu. Kruszywo możemy zastosować na przykład do podbudowy przy innych projektach. Wspomniany już marmur z części wspólnych Atrium International zostanie wykorzystany do produkcji posadzek, które znajdą się w lobby głównym Upper One. Okna wymontowane z Atrium International już pojechały do Ukrainy, gdzie zostaną ponownie wykorzystane.

Przy inwestycjach typu brownfield obowiązkowy jest też recykling.

Prace przy inwestycji podzieliliście na kilka etapów. Na jakim etapie jesteście teraz? Czy prace idą zgodnie z harmonogramem?

Prace zostały podzielone na kilka etapów. Pierwszy z nich, który obejmował tzw. rozbiórki miękkie, czyli demontaż wnętrza budynku, został właśnie zakończony. W tym czasie zabezpieczyliśmy elementy nadające się do recyklingu.

Teraz ruszamy z rozbiórkami twardymi.

Czy po drodze coś Was zaskoczyło?

Wszystkie trudności były zaplanowane (śmiech).

Dlaczego to właśnie Medusa Group zaprojektuje Wam nową inwestycję?

Zależało nam na tym, aby koncepcję projektu stworzyła polska pracownia. Do konkursu zaprosiliśmy tylko lokalnych architektów, dokładnie cztery pracownie. Koncepcja Medusa Group okazała się najlepsza. Funkcjonalność, jaką przedstawili projektanci, była według nas najatrakcyjniejsza.

Ciekawym rozwiązaniem architektów, było przysłonięcie najbardziej eksponowanej fasady południowej transparentnym szybem z dostrzegalnymi z zewnątrz, poruszającymi się podwójnymi windami. Budynek z widocznymi windami z pewnością będzie przykuwać uwagę.

Jak zaplanowaliście nową inwestycję, aby przyszłościowo nie stała się kłopotliwym odpadem, a źródłem surowców wtórnych?

W pierwszej kolejności skupiamy się na recyklingu materiałów z Atrium International. Zakładamy, że Upper One nie zostanie poddany rozbiórce za te 20 czy 30 lat. Ma stać zdecydowanie dłużej niż obecne Atrium International.

Dziś buduje się inaczej, niż to miało miejsce w latach 90. ubiegłego wieku w Polsce, kiedy powstał biurowiec Atrium International. Wtedy budynki realizowano „na szybko”. Obecnie ogromną wagę przykłada się do kwestii społeczno-środowiskowych i długoterminowej efektywności nieruchomości.

Uważam też, że kwestie recyklingu na tyle pójdą do przodu, że w przyszłości ponowne wykorzystanie materiałów będzie na zdecydowania wyższym poziomie, niż nasze założone 70 proc.