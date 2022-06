Super-Pharm, Rituals i DM. Branża beauty polubiła Schwitzke Górski

Pierwszy projekt dla branży beauty zrealizowali dla Super-Pharm. Na koncie mają kilkanaście realizacji dla Rituals, a niedawno rozpoczęli współpracę z DM. - Marki stają się wiarygodne, gdy ich wartości i jakościowe produkty odzwierciedlone są w designie sklepu – podkreśla Izabela Kutyła, Creative Director, Schwitzke Górski.

Temat piękna jest niezwykle istotny w pracy architekta. A co dzieje się, kiedy architekci z branży retail spotykają się z branżą beauty?

Izabela Kutyła: Powstają nieoczywiste i funkcjonalne przestrzenie, które wspierają klienta w jego misjach zakupowych dotyczących pielęgnacji i urody oraz zapewniają mu pozytywne doświadczenia. Poza tym, marki stają się wiarygodne, gdy ich wartości i jakościowe produkty odzwierciedlone są w designie sklepu.

Macie na koncie liczne projekty dla branży beauty. Dla jakiej marki drogeryjnej zrealizowaliście pierwszy projekt?

Pierwszy projekt zrealizowaliśmy dla Super-Pharm. Nową koncepcję sklepu w Galerii Mokotów przygotowywaliśmy na wyjątkową okazję. W 2020 roku Super-Pharm obchodził 20 lat na polskim rynku i to dokładnie ta lokalizacja była tą pierwszą w Polsce, a dziś sieć liczy aż 75 sklepów.

Super-Pharm wyróżnia się tym, że składa się z dwóch nierozłącznych części: drogerii i apteki. Czy stanowiło to wyzwanie?

Jest to unikatowe, holistyczne podejście do zdrowia, pielęgnacji i piękna. To właśnie stało się inspiracją dla nowej koncepcji wnętrza sklepu. Zastanawiając się, jaki element łączy wszystkie te etapy szeroko rozumianego self-care oraz który element marki podkreślić, doszliśmy do wniosku, że będzie to życiodajna woda. Została ona przetłumaczona na język designu i zinterpretowana jako kolor niebieski. W koncepcji występuje on w detalach meblowych oraz oznakowaniu stref produktowych, stanowi łącznik pomiędzy częścią drogeryjną a apteczną. Dobór pozostałych materiałów i form był podyktowany z jednej strony formą cząsteczek wody, ich geometrią, z drugiej autentycznością i naturalnością, a więc materiałami nawiązującymi do natury.

Czy ten projekt zaowocował dalszą współpracą dla Super-Pharm?

Super-Pharm zaufał nam kolejny raz przy liftingu sklepu w Centrum Handlowym Arkadia. Współpraca z tą marką pozwoliła naszemu działowi kreatywnemu na rozwinięcie skrzydeł i puszczenie wodzy wyobraźni, a co za tym idzie – zaprezentowania Schwitzke Górski jako oryginalnego twórcy i partnera w kreowaniu wizerunku.

Dobrze też znacie markę Rituals. Dla nich stworzyliście kilkanaście sklepów?

Na koncie mamy kilkanaście realizacji sklepów Rituals w całej Polsce. Wybudowaliśmy dokładnie dwanaście - kolejno w CH Arkadii, w CH Sadybie, w Galerii Bałtyckiej, w CH Riviera Gdynia, w CH Forum Gdańsk, w CH Posnania, w Galerii Mokotów, w CH Blue City, w CH Galaxy Szczecin, w CH Promenada w Warszawie, w CH Stary Browar w Poznaniu i najnowszy w Galerii Łódzkiej. W trakcie budowy są kolejne dwa lokale Rituals, a przed nami jeszcze wiele wspólnych projektowo-budowlanych przygód.

Marka Rituals jest wyjątkowa pod względem asortymentu i podejścia do klienta. To sklep monobrandowy z asortymentem do pielęgnacji ciała i domu. Wszystkie produkty można testować, a obsługa to wyszkoleni doradcy. Co w tym projekcie stanowiło wyzwanie?

Wyzwaniem, które napotkaliśmy w procesie projektowym było sprawienie, by nie tylko stosowanie produktów marki było „rytuałem”, ale aby użytkowanie tej przestrzeni także się nim stało. Rituals skupia się na detalach, składnikach i tym podejściem kierujemy się my w procesie projektowym. Szczególną uwagę przykładamy do łączeń materiałów i detali wykończeń, a później prowadząc budowy, trzymamy pieczę nad ich realizacją. Dzięki sprawnemu i wykwalifikowanemu zespołowi, prowadzimy wiele projektów budowlanych jednocześnie, a każdy z nich jest dla nas tak samo ważny.

Nie macie czasu na nudę. Wiem, że jedna z największych sieci drogerii w Europie powierzyła wam projekt…

Rzeczywiście, nasz dział wdrożeniowy się nie nudzi. Idzie za ciosem, czego przykładem jest drogeria DM, stawiająca swoje pierwsze kroki na rynku polskim wspólnie z nami. Dzięki naszym międzynarodowym zasięgom i elastycznemu zespołowi stajemy się partnerem firm, które dopiero chcą zaistnieć na tak dobrze znanym nam rynku. Jesteśmy podekscytowani tą nową współpracą i możliwością budowania metaforycznie i praktycznie nowej marki w świadomości polskiego klienta i świata retailu. Pierwsze dwie lokalizacje są już otwarte – w Parku Handlowym Galaktyka we Wrocławiu oraz w Parku w Jeleniej Górze. O dalszym ciągu kooperacji już niedługo, gdyż w trakcie budowy jest kolejny sklep, a jego otwarcie planowane jest już w sierpniu.

To już trzecia marka z branży beauty, która nam zaufała. Pracujemy na wielu płaszczyznach, od koncepcji, poprzez projekty wykonawcze, roll-outowe oraz koordynację i budowę. Jest to niezwykle satysfakcjonujące uczucie, kiedy widzimy, jak kreski stają się rzeczywistością.