Światy magiczne: jak architektura może zaskakiwać, intrygować i inspirować

Na swoim koncie mają projekty dużych strategii urbanistycznych i mniejsze realizacje, jak rzeźby miejskie. Wśród ich projektów jest mający formę ogrodu doświadczeń Bulwar Fizyków we Wrocławiu czy instalacja Urbanimals, o której pisały międzynarodowe media. O architekturze interaktywnej, wykorzystaniu nowych technologii, aspiracjach wychodzących poza dziedzinę architektury, a także o tym, czy koronawirus wpłynie na projektowanie przestrzeni miejskich rozmawiamy z arch. Anną Grajper i arch. Sebastianem Dobieszem z interdyscyplinarnej pracowni LAX laboratory for architectural experiments.

Państwa projekty są dość eksperymentalne - co zresztą sugeruje również nazwa Państwa pracowni. Czym się kierujecie w wyborze zleceń? Czy na przykład nie podjęlibyście się projektu czegoś, co byłoby zbyt "zwyczajne"?

LAX: Przy wyborze zleceń nie kierujemy się tak naprawdę tematem zamówienia, ale podejściem zamawiającego. Naszym zdaniem nie ma bowiem "zwyczajnych" zleceń. "Zwyczajne" może być tylko podejście do tych zleceń. Kilka lat temu podczas sympozjum, które organizowaliśmy wspólnie z Wydziałem Architektury PWr oraz fundacją Open Mind, zaproszony na wykład Zbyszek Maćków wypowiedział mniej więcej takie zdanie: "My jesteśmy proste chłopaki i nie obrażamy się na rzeczywistość. Skoro przyszedł klient i poprosił o zaprojektowanie przystanku, to zaprojektowaliśmy przystanek". Sęk w tym, że zaprojektowali ten przystanek w taki sposób, że później otrzymali za ten projekt nominację do nagrody Miesa van der Rohe. Dlatego istotne dla nas przy wyborze zagadnień, których się podejmujemy, jest to czy zamawiający jest wystarczająco otwarty na nietypowe pomysły, które z pewnością będziemy starali się mu zaproponować. Skala i tematyka ma mniejsze znaczenie.

Państwa prace obejmują projekty z dziedziny architektury, rzeźby miejskiej, planowania urbanistycznego czy wreszcie interaktywnych przestrzeni . Która z tych dziedzin jest Państwu najbliższa?

LAX: Pracujemy w różnych skalach projektowych od dużych masterplanów i strategii urbanistycznych po małe interwencje w przestrzeni miejskiej takie jak rzeźba miejska. Różne skale pozwalają nam lepiej zrozumieć użytkownika, dla którego tworzymy. Obecny zakres naszych projektów i dziedzin, w których te projekty były rozwijane jest odzwierciedleniem naszego interdyscyplinarnego podejścia do kształtowania środowiska zbudowanego. Ten konkretny zestaw tematyczny wynika bezpośrednio z naszych zainteresowań i tematów, które podejmowaliśmy podczas realizacji prac badawczych w ramach realizowanych przez nas prac doktorskich na Politechnice Wrocławskiej. Sądzimy, że działalność naukowa pozwoliła nam wypracować metody prowadzenia projektów, które doskonale sprawdzają się także przy zagadnieniach spoza wymienionych przez Panią redaktor dziedzin. Oznacza to, że nie tylko te dyscypliny, ale i każde inne, niezbędne do wnikliwego rozwiązania konkretnego problemu projektowego są nam tak samo bliskie i rozwijamy je z taką samą pasją. Nasze aspiracje projektantów wykraczają bowiem daleko poza dziedzinę architektury. Jesteśmy też przekonani, że nasza ścisła współpraca ze specjalistami różnych dyscyplin pozwoli nam podejmować w przyszłości coraz śmielsze wyzwania projektowe.

Wiele z Państwa prac architektonicznych ma również elementy interaktywne (jak choćby Bulwar Fizyków). Idealna architektura powinna angażować do interakcji jej użytkowników?